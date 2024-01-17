Uzman isim uyardı: Beyin gelişimine zarar verebilir

Sigaranın zararlarına karşı uzmanlar uyarıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün normal sigaralar kadar zararı olduğunu belirttiği elektronik sigaraların sağlığa olan zararları hakkında açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, “Elektronik sigara çocuklarda ve genç erişkinlerde 20’li yaşların başına kadar beyin gelişimine zarar verebilir. Hamilelerde gelişmekte olan fetüsler için toksiktirler. Kardiyovasküler sistemde tansiyon ve nabız yüksekliğine, kalp krizine, inmelere sebep olabilir” dedi.

Günümüzde genellikle sigarayı bırakma amaçlı alınan elektronik sigaralar, beyin gelişiminden inmeye, inmeden kansere ve kalp krizine kadar birçok hastalığa sebep olabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü de elektronik sigaraların insanlara verdiği zararlardan dolayı ülkelere “acil önlem” çağrısında bulundu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer ise elektronik sigaralar ve zararları hakkında bilgi verdi.

“GENÇLER E-SİGARADAN NORMAL SİGARAYA GEÇİYOR”

18-22 yaş arasındaki gençlerin elektronik sigara içtikten sonra normal sigaraya da geçiş yaptıklarını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Değer, “Çoğunlukla sigara bırakılması amacıyla kullanılmaya başlanan bu ürünler, sigara içmeyen özellikle 18-22 yaş arasındaki genç erişkinler arasında da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Üstelik yapılan çalışmalar bu kişilerin daha sonra büyük oranda klasik sigaraya da başladıklarını göstermiştir. Isıtılmış tütün ürünleri elektronik olarak kontrol edilen bir ısıtma sistemi ile tütün yakmadan nikotin açığa çıkaran ürünlerdir” diye konuştu.

“Beyin gelişimine zarar verebilir”

Elektronik sigaraların sağlık üzerindeki etkilerinden bahseden Uzm. Dr. Değer, “Elektronik sigara çocuklarda ve genç erişkinlerde 20’li yaşların başına kadar beyin gelişimine zarar verebilir. Hamilelerde gelişmekte olan fetüsler için toksiktirler. Kardiyovasküler sistemde tansiyon ve nabız yüksekliğine, kalp krizine, inmelere sebep olabilir. Solunum sisteminde başta kanserler olmak üzere solunum kapasitemizi düşüren birçok hastalığa neden olabilirler” dedi.

“SADECE İÇERİSİNDE BULUNAN AROMALAR BİLE HASTALIĞA YOL AÇABİLİR”

Elektronik sigaraların içerisinde bulunan aromaların bile hastalığa yol açabileceğinin altını çizen Uzm. Dr. Değer, “Son zamanlarda Evali Sendromu olarak adlandırılan akut dönemde (özellikle ilk 3 ayda) akciğer hasarı oluşturan ve böylece solunum yetmezliğine neden olan, hatta sonuçta ölüme yol açabilen bir hastalığa yol açtıkları gösterilmiştir. Sadece içinde var olan çeşitli aromalar bile hastalıklara yol açmaktadırlar. Dişte çürük, dişeti iltihabı ve farenjite neden olabilirler. Bağımlılık yaptıkları gösterilmiştir. İçindeki pillerde meydana gelen patlama ve alev alma sonucu baş-boyun yaralanmaları, cilt yanıkları gibi ek riskler de oluşturabilirler. Isıtılmış tütün ürünleri de kansere yol açan toksik emisyonlara maruz bırakır. Klasik sigaralardan daha az zararlı olduğuna dair belirgin bir kanıt yoktur. Bunlar da bağımlılık yaparlar” şeklinde konuştu.

“KANSEROJEN MADDELER İÇERİYOR”

E-sigaranın içerisinde bulunan kimyasalların kanserojen maddeler içerdiğini söyleyen Uzm. Dr. Değer, “Nikotin konsantrasyonlar büyük oranda farklılık gösteren elektronik sigaralarda ayrıca propilenglikol, gliserol, etilenalkol, polietilenglikol, diasetildietile, glikol, aminotadalofil, rimonabat, cannabibinoid, nitrozaminler, formoldehit, asetaldeit, keton, civa, tetrametilpirazin, kurşun, nikel, krom, yapay aromatikler olmak üzere çok çeşitli kimyasallar vardır. Bunların çoğu toksik etki gösterir ve kanserojenlerdir. Sonuç olarak; bu ürünlerin en az klasik sigaralar kadar zararlı olabilme potansiyelleri olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu ürünlerin kullanımı nispeten yeni olduğundan bugün için henüz bilmediğimiz ama ileride tespit edebilecek zararları olabileceğini de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.