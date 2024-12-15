Uzmanı açıkladı: Demir, C, K ve B6 zengini, kabızlığı bitiriyor

Doğada mucizevi pek çok sebze bulunuyor. Her biri ayrı bir şifa olan bu sebzelerden biri var ki "sebzelerin kralı" olarak biliniyor. Roccoli-b isimli doğal ilaç olarak da açıklanan bu besin kaynağı sayesinde sağlıklı bir yaşam sürdürmek mümkün. İşte uzmanların parmakla gösterdiği o vitamin zengini sebze ve vücudumuza faydaları!

Brokoli, en sevilen ve en sık tüketilen sebzelerin başında geliyor. Vücuda olan pek çok katkısı ile bilinmekte olan bu sebze, içerisindeki vitamin ve mineral oranları ile sağlığımıza sağlık katıyor. Bu sebzenin faydalarından maksimum verimi elde edebilmek için ise tüketim sıklığına, şekline ve diğer detaylara dikkat etmek gerekiyor. İşte sebzelerin kralı, doğanın biriciği brokolinin vücudumuza faydaları ve nasıl tüketilmesi gerektiğine dair tüm detaylar! www.posta.com.tr

20 YILDIR HAYATIMIZDA, HAFTADA 2 KEZ TÜKETMEK YETİYOR

Son 20 yılda Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasına giren brokoli, 2004 yılından beri aktif olarak Türkiye'de yetiştiriliyor. Brokoli, düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki mineral ve vitamin eksiklerinin giderilmesinde önemli bir rol oynuyor. Genel vücut sağlığını olumlu etkileyen bu besin kaynağının özellikle etki ettiği farklı noktalar da bulunuyor.

Haftada 2 kez tüketimi yeterli görülen bu besin kaynağı, karnabahar ve lahana gibi besinlerle aynı aileden geliyor. Bu besinin düzenli ve doğru tüketimi sayesinde vücudun sağlıklı işleyişi desteklenebiliyor.

KİLO VERMEYİ SAĞLIYOR, KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Kalorisi yok denecek kadar az olan brokoli, özellikle diyettekiler için önemli bir besin kaynağı oluyor. Vitamin ve mineral zengini oluşu ile vücuda pek çok sağlıklı bileşenin girişini destekleyen brokoli, düşük kalorisi sayesinde sıklıkla tüketilebiliyor. Diyetisyenlerin ve sağlıklı yaşam uzmanlarının önerisi olan bu besin kaynağı sayesinde hızlı bir şekilde ve kontrollü olarak kilo verilebiliyor. Uzmanı, "Yarım kilo yeseniz 165 kalori. Hadi, zeytinyağı ve limonla tüketseniz 200 kalori." şeklindeki açıklaması ile de aslında bu besinin düşük kalori oranına dikkat çekiyor.

Brokolinin en önemli özelliğinin insülin direncini kırmak olduğunu söyleyen uzman isim, aynı zamanda bu sebzenin iştah hissini de sınırlandırdığını iletiyor. "Bana kilo problemi ile gelen hastalarımın diyetine mutlaka brokoli eklerim." diyen Yörükoğlu, haftada en az 2 gün brokoli veya aynı aileden gelen karnabahar ve lahana gibi besinlerin tüketiminin önemine de dikkat çekiyor. Probiyotik ve prebiyotik özellikleri ile dikkat çeken brokoli, özellikle bağırsak sağlığını koruma noktasında da önemli etkiler gösteriyor.

Brokoli metabolizmayı hızlandırıcı ve lif zengini etkisiyle de biliniyor. Prof. Dr. Yörükoğlu'nun açıklamasına göre brokoli aynı zamanda;

"Bağırsak hareketlerini hızlandırıyor, kabızlığa karşı koruyor.

Bağırsaklarda bir kitle oluşturarak yağ ve kolesterol emilimini azaltıyor, kan değerlerini dengeliyor."

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Yüksek C vitamini içeriği sayesinde brokoli, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırabiliyor. Bu özellik, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olabiliyor.

ANTİOKSİDAN ZENGİNİ

Brokoli, antioksidanlar açısından zengin bir sebze olarak da öne çıkıyor. Özellikle A vitamini, C vitamini ve beta-karoten içeriği, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltabiliyor.

ŞEKER HASTALARINA DA ŞİFA OLUYOR

Şeker hastaları için brokoliyi şifa kaynağı kılan asıl unsurun sulforafan olduğunu açıklayan Yörükoğlu, zengin antioksidan içeriğine de dikkat çekiyor. Sulforafanın asıl önemli etkisinin karaciğerde şeker yapımını engellemesi olduğunun altını çizen uzman, insülin direncini kırdığını da söylüyor.

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Klinik araştırmalarla da desteklenen brokolinin şeker hastaları üzerindeki faydaları, özellikle tip-2 diyabete sahip kişilerin de muhakkak bu sebzeyi tüketmesi gerektiğini kanıtlıyor. Brokoli başta olmak üzere brassica grubu sebzelerin tüketimi de şeker hastaları için büyük önem arz ediyor.