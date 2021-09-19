Uzmanı uyardı: Hamilelerde koronavirüs aşısı son 3 aya kadar yapılmalı

Koronavirüsle mücadelede aşının önemi çok büyük. Bebeğe zarar gelir endişesiyle aşı olmayanlar risk altında. Uzmanlar, anne adaylarına aşılarını son 3 aya kadar yaptırması konusunda çağrıda bulunuyor.

Aşı olmayan anne adaylarının son günlerde koronavirüs nedeniyle vefat haberlerini duyuyoruz. Koronavirüsle mücadelede aşının önemi oldukça büyük.

Uzman isimler, hamile adaylara mutlaka koronavirüs aşılarını olmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Yavrusunu kucağına alamadı

Son olarak Bartın’da bir anne adayının koronavirüs nedeniyle vefat haberi geldi. Aşı olmayan ve 1 hafta önce COVID-19’a yakalanan 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmeye başladı.

Burada durumu daha da ağırlaşan Demiroğlu’nun bebeği sezaryenle alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu, bebeğin alınmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bebeğin ise sağlık durumu iyi.

Ankara’da 12 can kaybı

Ankara’da bu yıl koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren gebe sayısı 12’ye ulaştı.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, hamileleri aşı olmaları konusunda uyardı ve “2021 yılında Ankara’da 12 tane gebe yani gebelik döneminde veya doğumdan sonraki 42 gün içinde olan kişi, koronavirüs enfeksiyonuna bağlı hayatını kaybetti” dedi. Gebe olup COVID-19’a bağlı hayatını kaybeden 12 kişinin hepsinin aşısızlardan olduğunu söyledi.

Anne adayı koronavirüse yenik düştü

Samsun’da da koronavirüse yakalanan genç anne adayı bebeğini sezaryenle dünyaya getirdikten sonra hayatını kaybetti. Gebeliğinin 36. haftasında rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan anne adayının koronavirüs aşısını yaptırmadığı belirlendi.

Aşıyı ertelemenin pişmanlığını yaşıyor

Hatay’da yakalandıkları koronavirüs tedavisi sırasında bebekleri dünyaya gelen Seçil ve Mehmet Ali Eker çifti, aşıyı ertelemenin pişmanlığını yaşıyor

Doğuma 2 hafta kala koronavirüse yakalanan Seçil Eker, “Aşı olmamıştım, ‘Doğumdan sonra olurum’ demiştim. Doğumdan önce olsaydım bu kadar ağır atlatmazdım, belki hiç hissetmezdim” sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

6 aylık hamile genç kadın vefat etti

Ordu’da da bir anne adayı geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

6 aylık hamile genç kadın, hastalığa yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüleşen kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bebeğini kucağına almayı hayal ediyordu

8 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitiren ebe Duygu Ömrüuzun da aşı olmayı erteleyenlerdendi. Ömrüuzun, doğumuna 3 hafta kala fenalaşıp hastaneye kaldırıldı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ömrüuzun’un hamile olduğu için bebeğe zarar gelir endişesiyle aşısını olmadığı belirlendi.

Antalya’da da aşı olmayan anne adaylarının vefat haberleri geldi.

Kumluca ilçesinde doğum yaptıktan sonra koronavirüse yakalanan 28 yaşındaki Ceylin Göktaş ile doğuma 1 ay kala yine virüs nedeniyle hastanede tedaviye alınan 37 yaşındaki Nursel Aksoy hayatını kaybetti. İlk çocukları olan her iki annenin de aşı yaptırmadıkları belirlendi.

Diyarbakır’da da benzer durumlar yaşandı. Son 2 ay içinde kentte 9 hamile koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Tamamının aşılarının yaptırmadığı belirlendi.

Aşı olmayı reddetti

Binböl’de geçen yıl evlenen ve 7 aylık hamileyken koronavirüse yakalanınca sezaryenle alınan bebeği vefat eden anne Hülya Koca da yaşamını yitirdi. Yakınları, Hülya Koca’nın hamile olduğu için aşı olmayı reddettiğini ileri sürdü.

“Gebelerin COVID-19’u daha ağır seyrettiği ortada”

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ile koronavirüsün hamilelerdeki seyri üzerine konuştuk. Koronavirüse yakalanan gebelerin son dönemde hastaneye başvurularının arttığını söyleyen Yiyit, ” Anne adaylarının aşı olmasının şiddetle öneriyorum” diyor.

Hamilelerde aşı olmama yönünde bir eğilimin olduğunu ifade eden Yiyit, “Kafa karışıklığı ve şüphecilik görüyoruz. Sebeplerinden birisi pandemi başında bu konuda yeterli bir veri yoktu. Zaman içerisinde şunu görüyoruz ki gebelerin COVID-19’u daha ağır seyrettiği ortada” dedi.

Gebelerin tek kalple 2 canlıyı vücutlarında beslediklerini, yüklerinin fazla olduğunu belirten Yiyit, “Bebeğin büyümesine bağlı olarak karın hacimleri büyüyor, akciğer hacimleri küçülüyor. Solunum olarak da gebeleri zorlayan bir tablo ortaya çıkabiliyor” açıklamasını yaptı.

Anne adaylarının aşı olmasının şiddetle öneriyorum”

Prof. Dr. Yiyit, koronavirüsün seyrine göre ve bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak gebelerin tedavisinde zaman zaman gecikme olabileceğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Gebelerin tedavilerinde de bazen gecikme yaşamak zorunda kalabiliyoruz. Çünkü her ilacı gebelere veremiyoruz, anne ve bebeğin zarar görmemesi açısından. Bebek sıkıntıya girdiğinde de sezaryenle bebeği almak için olabildiğince geciktirmeye, anne karnında daha uzun tutmaya çalışıyoruz. Annenin tedavisinde biraz gecikme yaşanıyor böyle olunca. Verilerimize baktığımızda pandeminin başından beri haziran ayına kadar geçen süre ile hazirandan eylüle geçen sürede ölümlerde 3 kat artış olduğunu gözlemledik. Bunları üst üste koyduğumuzda Delta varyantının da etkisiyle hamilelerde koronavirüsün daha ağır seyredebildiğini görüyoruz. Anne adaylarının aşı olmasının şiddetle öneriyorum.”

Gebelerin aşı olma süreleriyle ilgili merak edilenleri de yanıtlayan Bilim Kurulu Üyesi Yiyit, son 3 aya girmeden hamilelerin aşılanmalarını önerdi.

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19/09/2021 11:56