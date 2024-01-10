Uzmanından 'gribal enfeksiyon' uyarısı

Türkiye Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Anıl Başpınar, gribal enfeksiyona karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ads ads ads ads
10/01/2024

ads
Uzmanından 'gribal enfeksiyon' uyarısı

Başpınar, kronik hastalık durumlarında kişilerin antibiyotik kullanımında ısrarcı olmaması gerektiğini söyleyerek, "Kış Mevsimiyle birlikte solunum yollarına yerleşen enfeksiyonlar problem olarak karşımıza çıkıyor. Ekim ayında başlayan enfeksiyon süreçleri Aralık ve Ocak aylarında en üst seviyeye çıkmakta. Enfeksiyon durumları pek çok farklı semptomla karşımıza çıkmakta. Kişi bir kaç hafta önceden bu tür semptomlarla karşılaşabilir. Hastalık süreci ise yaklaşık bir hafta sürebilir. Kişide kronik bir hastalık söz konusu değilse kişi kendiliğinden de süreci atlatabilir" diye konuştu.

Yakın temas ve sarılmaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Başpınar, Yakın temas konusunda dikkatli olmak gerekir. Ellerin sık sık sabunlu suyla yıkanması da rahatsızlığın geçiş sürecinde etkili olur. Hasta olunduğunda kişi istirahat ederek süreci atlatabilir. Doktora gidilmesi gereken ağır ve şiddetli durumlarda ise kişi kronik rahatsızlıkları varsa doktor kontrolünde olmalı. Etkenlerin virüs olması durumlarında antibiyotikler etkili olmaya bilir bu durumlarda da doktorun kontrolü gerekir" dedi.

10/01/2024 11:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Uzmanı, gribal enfeksiyon, uyarı,
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.