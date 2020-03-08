Uzmanından saçları yaza hazırlama tüyoları

Kış mevsiminde yıpranan saçlara bakım yapma zamanı geldi. Bu noktada uygulanması gereken ilk adım nedir?

Yaza girerken nasıl ki vücudumuzu forma sokmak için spora gidiyoruz, bakım yaptırıyoruz, masaja gidiyoruz vs. saçımızı da aynı şekilde yaza hazırlamak önemli. Çünkü yaz aylarında saçımızı açık kullanmayı seviyoruz ve bizim için bu anlamda önemli bir aksesuar aslında. Ama daha az fön çektirmek istiyoruz, ısı ile şekillendirmeyi pek tercih etmiyoruz. O nedenle fazla uğraşmadan, zahmet vermeden bakımlı olmasını sağlamak için saçı da yaz öncesi forma sokan bir bakıma almak şart.

Mevsim geçişlerinde saçlarla ilgili en çok hangi problemler ortaya çıkıyor ve siz bunlara nasıl çözüm yolları sunuyorsunuz?

Mevsim geçişlerinde en önemli problemlerden biri dökülmeler, diğeri de matlaşan saçlar. Dökülmeler insanların her canlı gibi hava değişimine verdiği doğal bir tepki. Aslında daha sağlıklı ve yeni saçlara yer açmak için olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Dökülmemesini sağlamaya çalışmak hem hatalı olur hem de boşa kürek çekmek olur. Yerine yeni saçlar geliyor. Fakat yeni çıkan saçlar çok narin olduğu için onları güçlendirmek ve sağlıkla uzaması için korumak gerekiyor. Öncelikle saçın doğal sağlığını bozmamak adına sülfatsız şampuanlara geçilmesini öneriyorum. Bir de saçı besleyici serumlar ve maskeleri düzenli olarak kullanmalıyız. Bu sayede hem yeni saçları koruyabiliriz hem de saçın matlaşmasını önleyebiliriz.

Yazın güneşin etkilerinden, deniz veya havuzdan dolayı da saçlar yıpranıyor. Bunu önlemek için neler yapılmalı?

Bunun için güneşe çıkmadan önce cildimizi korumaya aldığımız gibi saçlarımıza da gün boyu nemini korumasını sağlayan bir bakım ürünü kullanmalıyız. Ayrıca fiziki bir koruma olarak şapkayı da ihmal etmemek gerekiyor.



Bu yaz trend olacak saç renkleri ve modellerinden de bahseder misiniz?

Bu yaz saç renkleri ısınıyor. Türk kadını için halihazırda oldukça zorlayıcı olan küllü tonlar önümüzdeki aylarda geri çekiliyor. İçimizi ısıtan renkler geliyor. Altın sarılar, tatlı kahveler ve kızıl tonları oldukça revaçta olacak. İki renkli, güneşten açılmışcasına doğal parıltıları olan saçlar da popülerliğini koruyacak.

08/03/2020 14:03