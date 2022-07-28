Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için uzmanlar 15 dakika kuralını öneriyor.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Bryony Sheaves ve Prof. Dr. Colin Espie, bir uyku rehberi hazırladı.

Sinirbilim alanında uzman olan iki isim, “Çalışmalar genel nüfusun üçte birinin uyumakta güçlük çektiğini ya da uykusuzluk (insomnia) sorunu yaşadığını gösteriyor. Uyku sorunu bazı kişiler için kısa sürede çözülebilir. Ancak bazıları için ekstra yardıma ihtiyaç vardır” dedi.

Uzmanlar Çeyrek Saat Kuralı'nı öneriyor

İki uzmanın önerisi, “çeyrek saat kuralı” olarak özetleniyor. Dr. Sheaves ve Prof. Espie, “Eğer uyumakta güçlük çekiyorsanız yatakta uzun zamanınızı uyanık olarak geçirdiğinizin farkındasınızdır. Bu, yatağı uyanık olmakla, hüsranla ya da anksiyeteyle (endişe) bağlantılı hale getirebilir” dedi ve şunu ekledi;

“Yatağa gittiğinizde 15 dakikadır uyuyamıyorsanız yataktan kalkmayı deneyin, bir başka odaya gidin, kendinizi uykulu hissedene, yatağa dönmeye hazır hissedene kadar kalın.”

Uyku anksiyetesi uyumayı zorlaştırıyor

Uzmanlar, yorgun olmadığınız zamanlarda huzursuz bir şekilde yatmaya devam etmektense kalkıp yataktan çıkmanın daha verimli olduğunu belirtti. Ayrıca yatakta kalmaya devam etmenin daha fazla uyku anksiyetesine yol açtığını belirterek, bunun uyumayı daha da zorlaştırdığını açıkladı.

Yataktan kalkıp başka bir işe odaklanmak, sizi yatağınızın değerini anlamaya yöneltir ve yatağa döndüğünüzde zihniniz daha sakinleşmiş olur.

Kıymetli bir uykudan mahrum kaldığınız için yataktan kalkmak, sizde sonraki gün yatağa daha erken gitmek için ‘uyku baskısı’ oluşumuna yardım eder.

Uzmanlar, yatakta gece boyunca bir sağa bir sola dönenlere, yatak saatinden önce parlak ışıklardan kaçınmayı, melatonin (geceleri salgılanan ve uyku-uyanıklık döngüsünün kontrolü ile ilişkilendirilen hormon) üretimini destekleyecek şeyler tüketmeyi de önerdi.

Uzmanlar, uykudan önceki 90 dakikada kitap okumak, hafif müzik dinlemek ve rahatlatıcı egzersizler yapmak gibi aktivitelerin de uyumayı kolaylaştırmada fayda sağladığını belirtti.

Bu habere tepkiniz:



28/07/2022 12:27