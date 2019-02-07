Uzmanlar açıkladı!

Uzmanlar, sosyal medyayı aktif kullanan yaşlıların sosyal ağlar sayesinde yalnızlık duygusunu yenebildiğini, yaşam motivasyonlarının artabildiğini ortaya koydu.

Sosyal Medya Uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan, sosyal ağlarda paylaşım yapan ve bu paylaşımlara yanıtlar alabilen yaşlı kullanıcıların öz güvenlerinin ve toplumsal aidiyetlerinin arttığını belirtti. Eraslan, "Yaş almış bireyler, sosyal ağlardaki iletişim çeşitliliği ile yalnızlık duygusunu yenebilmekte ve yaşam motivasyonları da artabilmektedir" diye konuştu.

Gençlerin sosyal medya kullanımında yavaşlama görüldüğünü, yaşlıların ise zamana ayak uydurabilmek amacıyla sosyal medyayı aktif kullanmaya başladığını aktaran Eraslan, sosyal medyanın yaş ötesi bir iletişim platformu olduğunu vurguladı.

YAŞLILARA SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ VERİLMELİ'

Yaşlıların bu ağların teknik altyapı ve uygulamalarını kavrama ve uygulamada bazı aksaklıklar yaşadığına ve bunun da zaman zaman dijital eşitsizliğe yol açtığına dikkati çeken Eraslan, şöyle konuştu:

"Yaş almış kişilerin sosyal medyayı gereği gibi kullanabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri gibi çeşitli kurumların kısa süreli eğitim vermeleri, dijital dolandırıcılığa karşı uyarıcı bilgilerin de kolluk güçleri tarafından mutlaka yaş almış kişilere iletilmesi gerekiyor. Ayrıca yerel yönetimler de kendi eğitim merkezlerinde özellikle uygulamalı eğitim vermeliler."

YAŞLILARA SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ VERİLMELİ'

Yaşlıların bu ağların teknik altyapı ve uygulamalarını kavrama ve uygulamada bazı aksaklıklar yaşadığına ve bunun da zaman zaman dijital eşitsizliğe yol açtığına dikkati çeken Eraslan, şöyle konuştu:

"Yaş almış kişilerin sosyal medyayı gereği gibi kullanabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birimleri gibi çeşitli kurumların kısa süreli eğitim vermeleri, dijital dolandırıcılığa karşı uyarıcı bilgilerin de kolluk güçleri tarafından mutlaka yaş almış kişilere iletilmesi gerekiyor. Ayrıca yerel yönetimler de kendi eğitim merkezlerinde özellikle uygulamalı eğitim vermeliler."