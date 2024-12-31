Uzmanlar açıkladı: Ömrünüze 2 yıl ekliyor

Kahve, dünya genelinde günün her saati severek tüketilen içeceklerden biri. Kahve sevilen bir içecek olmasının yanı sıra vücuda olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Kahveyle ilgili yapılan son araştırmada dikkat çeken bir gerçek daha ortaya çıktı. Kahve ve yaşam süresi arasında ciddi bir bağlantı olabilir.

Kahve, kokusuyla vve lezzetiyle herkesin severek tükettiği içeceklerden biri. Her gün düzenli olarak kahve içmenin vücuda çeşitli yararları var. Özellikle metabolizmayı hızlandırmak isteyenler kahve tüketimini sıklıkla tercih ediyor.

Kahveyle ilgili yapılan bir araştırma, kahve tüketiminin bir faydasını daha ortaya çıkardı.

Research Reviews dergisinde yayımlanan yeni bir incelemeye göre, her gün belirli bir miktarda kahve içmek sağlıklı yaşam süresini yaklaşık iki yıl uzatabiliyor.

GÜNDE 3 FİNCAN KAHVE

Portekiz'deki Coimbra Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kahvenin sağlık üzerindeki etkisini inceleyen dünya çapındaki 85 çalışmayı analiz etti. Analiz, günlük üç fincan kahvenin ciddi bir hastalık olmadan geçirilen ek 1,84 yıl yaşamla ilişkili olduğunu gösteriyor. Önceki araştırmalar, kahvenin kalp krizlerini önleyebileceğini ve karaciğer hastalığı riskini azaltabileceğini göstermiştir. Araştırmacılar, kahve tüketiminin ayrıca yaşlı yetişkinlerde yaygın olan kalp hastalığı, felç, solunum yolu hastalığı, bazı kanser türleri, diyabet, bunama, majör depresyon ve güçsüzlük gibi hastalık riskini düşürdüğünü söylüyor.

KAHVE NEDEN YAŞAM SÜRESİNİ UZATABİLİR?

Coimbra Üniversitesi'nde nörobilim profesörü ve incelemenin ortak yazarlarından biri olan Doktor Rodrigo Cunha, göre kahvedeki antioksidanlar, hücrelerin kimyasal bozulmasını azaltabilir ve hücrelerin iltihaplanma gibi zararlı etkilere maruz kaldıktan sonra daha iyi iyileşmesini sağlayabilir.

İncelemeye göre araştırmacılar, kahvenin faydalarının 2.000'den fazla potansiyel olarak biyoaktif bileşiğin karışımından gelebileceğini söyledi.

HER ÇEŞİDİ ÖMRÜ UZATIYOR

Yazarlar, "Kahvenin hem kafeinli hem de kafeinsiz bileşenleri sağlıklı ömrü uzatmaya yardımcı olabilirken, bu bileşenlerin oynadığı rolün ardındaki kesin mekanizmalar hakkında hâlâ bilmediğimiz çok şey var" diye yazdı.

Genetik faktörler de kahvenin sağlık yararlarının kapsamını etkiler. Cunha, bazı kişilerin kahvenin etkilerini daha çabuk deneyimleyebileceğini söyledi.

Nörolog olan Dr. Shannon Kilgore, bu makalenin "çok çeşitli yaşlanma süreçleri hakkındaki mevcut verilerin bir birikimi" olarak görülebileceğini, ancak kahvenin uzun ömrü nasıl iyileştirebileceğine dair kesin mekanizmanın henüz bilinmediğini söyledi.

Bunlara iltihabı azaltma ve insülin üretimini düzenleme ile bağlantılı olan polifenoller de dahildir.

KAHVEYİ DOĞRU DEMLEMEK ÖNEMLİ?

Amerikan Tabipler Birliği (AMA) tarafından yakın zamanda düzenlenen bir panelde, French press ve espresso gibi filtresiz kahvelerin, "kötü" kolesterol olarak da bilinen LDL kolesterolünde küçük bir artışla ilişkili olduğu belirtildi.

Kardiyolog Dr. Stephen Devries, bunun filtre kahvenin, kan kolesterol seviyelerini yükseltebilen kahvedeki doğal bir bileşik olan kafestolün çoğunu uzaklaştırmasından kaynaklanabileceğini açıkladı.

-Suyunuzu kaynatın ve 1 dakika bekleyin, kaynar su doğrudan kahveye temas ettiğinde yanmasına sebep olacaktır.

-French pressinizi ve kupanızı sıcak su ile çalkalayın. Ekipmanlarınızın daha uzun süre sıcak kalmasını sağlayacaktır.

-15 gr kalın öğütülmüş filtre kahveyi French presse koyun ve üzerine tüm kahveyi ıslatacak kadar sıcak su ekleyerek 30 saniye bekleyin. Ön demleme denen bu aşama, kahve lezzetini artıracaktır.

-Toplamda 250 ml olacak şekilde kalan suyu ekleyin ve 4-5 dakika demlenmeye bırakın.

-French press kapağını aşağı yönlü iterek kahve posasını alt tarafta sıkıştırın. Sonrasında kahveyi süzerek bardağa aktarabilirsiniz. French press ile demlenen filtre kahveniz hazır!

GÜNDE NE KADAR KAHVE TÜKETİLİR?

Kilgore, günde iki ila üç fincan kahvenin bazı sağlık yararları olduğunu söyledi. Ancak, demleme, kavurma ve kahve çekirdeği türü, kahvedeki kafein miktarını etkileyebilir.

Çalışmanın yazarları, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinin günde 400 mg'a kadar kafein (yaklaşık beş ila beş fincan kahve) miktarını çoğu yetişkin için orta ve güvenli bir miktar olarak değerlendirdiğini belirtti.

Ancak hamile, emziren veya kafeinle etkilenen tıbbi rahatsızlıkları olan kişilerin doktorlarına danışmaları gerektiğini öneriyor.

Cunha, yaşlı yetişkinlerin sağlıklarını iyileştirmek için kahve tüketimlerini artırmamaları gerektiğini söyledi. Çok fazla kafein tüketmek kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon ve anksiyete gibi semptomlara yol açabilir. Uzmanlar ayrıca, özellikle kafeine karşı hassasiyetiniz varsa, aşırı kafein tüketimi konusunda uyarıyor. Farkında olmadan tükettiğiniz diğer yiyeceklerde de kafein bulunabiliyor. Örneğin kahve ve çayda doğal olarak bulunan kafein ile bir ürüne eklenen kafein arasında vücudunuzun kullanımı veya güvenlik açısından hiçbir fark yoktur, bu nedenle beslenmenizde tüm kafein kaynaklarını dikkate aldığınızdan emin olmanız önemlidir.

Kafeinsiz kahveler ve çaylar, kafeinli kahvelere göre daha az kafein içerse de yine de bir miktar kafein içerirler.