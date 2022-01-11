Uzmanlar, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Binası’nda İncelemelerde Bulundu

Deprem ve jeoloji alanında yerel uzmanlar, bugün sabah saatlerinde yaşanan deprem hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile değerlendirme görüşmesi yaptı, ardından Cumhurbaşkanlığı binasında da incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı altında oluşturulan Deprem Komitesi’nin incelemesi sırasında, Cumhurbaşkanlığı personeli, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’nun yer aldığı bina duvarlarında deprem sonrası meydana gelen çatlakları gösterdi ve binanın devamlı tadilatta olmasına rağmen, sürekli yeni sorunlar oluştuğunu belirtti.

Komitede yer alan Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Serkan İlseven, binanın can güvenliği açısından ciddi risk taşıdığını söyleyerek, personelin binadan çıkartılıp başka birimlere dağıtılmasını değerlendirdiklerini kaydetti.

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11/01/2022 16:08