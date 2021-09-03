Uzmanlar nikotin iletim teknolojileri sayesinde ölümlerin azaltılabileceğini söylüyor

Mindanao Times’ın 18 Ağustos tarihli haberine göre Dr. Derek Yach 8. Küresel Nikotin Forumu’nda, yanmayan dumansız ürünler daha yaygın kullanıldığında sigara kaynaklı ölümlerin azaltılabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, sigara tüketicilerinin ihtiyaç duydukları ve risksiz olmamakla birlikte sigara kaynaklı hastalıkların birincil sebebi olmadığı bilinen nikotini; sigara yerine, dumansız ürünlerden alarak risk profillerini düşürebileceklerini söylüyor.

Teknolojik devrim, ideolojik devrimi de gerekli kılıyor

Tütün endüstrisi geçmişten bugüne, araştırma ve bilime dayalı verilerle desteklenen köklü bir devrim yaşıyor. Bununla birlikte, tütünle mücadele politikalarının tam anlamıyla etkili olması için tütün şirketlerinin, bilim insanlarının, halk sağlığı kuruluşlarının ve yasa koyucuların iş birliği içerisinde çalışması ve inovasyona yapılan yatırımların desteklenmesi gerekiyor. Dr. Yach, “Tarihteki en köklü halk sağlığı değişimlerinden birini gerçekleştirme potansiyeline sahip araçlar yaratıldı, fakat mevcut teknolojik devrim, beraberinde bir ideolojik devrimi de gerekli kılıyor.” dedi.

Dr. Yach ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de dahil olmak üzere, ana düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen üst bilimsel standartları karşılamak için kapsamlı çalışmaların da tamamlandığını belirtti.

Philip Morris International (PMI)’ın bir ürünü olan IQOS, dünyada ve Kuzey Kıbrıs’ta FDA’dan riski modifiye edilmiş tütün ürünü satış izni alan, kategorisindeki tek ürün. IQOS’ta tütünü yakmadan kontrollü bir şekilde ısıtan patentli bir HeatControl™ Teknolojisi kullanır. Sigaraların aksine, IQOS tütünü yakmaz ve bu nedenle duman ve kül oluşmaz.

Yanmanın ortadan kalkması neleri değiştiriyor?

Sigara yandığında yaklaşık 800 derecelik bir ısı oluşur. Yanma neticesinde ortaya çıkan dumanda sigara kaynaklı hastalıkların ana sebebi olan zararlı maddeler bulunur. IQOS’ta ise ısıtma teknolojisi sayesinde tütün yanmaz ve bu zararlı maddelerin oluşumu önemli ölçüde azalır. Böylelikle yetişkin sigara tüketicilerinin ihtiyaç duydukları nikotin, risk profili azaltılarak iletilmiş olur. Nikotin risksiz değildir ve bağımlılık yapar, ancak sigara kaynaklı hastalıkların birincil sebebi değildir.

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03/09/2021 15:00