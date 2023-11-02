Uzmanlar sağlığa en çok zarar veren 7 içeceği sıraladı

Beslenme uzmanları, sipariş edilen ya da hazır alınan içeceklerin içindeki gizli katkı maddeler ve şekere karşı dikkatli olmak konusunda uyarıyor.

Uzmanlara göre sağlıklı bir hayat sürmek için uzak durulması gereken 7 içecek:

Spor yaparken sağlığınızdan olmayın

Diyetisten Kylie Ivanir, antrenman öncesi tüketilen içeceklerin içerdiği aşırı kafein ve uyarıcıların yüksek kan basıncı, stres ve uyku problemlerine yol açabileceğini ifade etti.

Enerji içeceklerinin yaygın yan etkileri arasında baş ağrısı ve mide bulantısı görüldüğünü belirten Ivanir, bu ürünlerin bağırsak ve beyin sağlığını bozan yapay tatlandırıcılar içerdiğini söyledi.

Ivanir'e göre, antrenman öncesi enerji içeceği yerine kahve veya matcha çayını iyi bir tercih olabilir.

Tatlı kokteyller karaciğere dost değil



Diyetisyen Ivanir'e göre kokteyllerde bulunan alkol ve fruktoz şurupları, karaciğer için iyi bir tercih olmayabilir:

Bunun sonucunda karaciğerin detoks yapamadığını belirten Ivanir, aynı zamanda fruktozun yağ olarak depolandığını belirtti.

Bu durum daha sonra karaciğer yağlanmasına ve kanda trigliserit (yağ seviyesi) yükselmesine neden olabilir.

Gazlı içecekler alınan kaloriyi artırabilir

Uzmanlar, gazlı içeceklerin de içerdikleri ilave şekerler nedeniyle çok fazla tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Beslenme uzmanı Amy Gorin, bu içecekler yerine maden suyu içilmesini öneriyor.

Gorin, "Örneğin, günlük 2 bin kalorilik bir beslenme programına sahip olan biri için bu sınır en fazla 200 kaloridir. Bu da 12 çay kaşığı şekere denk düşüyor" dedi.

Buzlu çaylar

Hawaii Üniversitesi'nden beslenme profesörü Jinan Banna da fabrikada üretilen buzlu çayların yüksek miktarda şeker içerdiğinin altını çizdi.

Şekerle tatlandırılmış içecekler ve tip 2 diyabet üzerine 2010'da yapılan bir araştırmaya atıfta bulunan Banna, "Buzlu çay gibi şekerli içeceklerin aşırı tüketimin metabolik sendrom ve tip 2 diyabetin ilerlemesiyle ilişkili olduğu ortaya kondu" dedi.

Meyve suyularında dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar, katkı maddeleri içeren meyve sularının etiketinde "kokteyl"in anahtar kelime olduğuna dikkat çekti. Gorin, "Kokteyl kelimesi, meyve suyuna şeker katıldığını gösterir" dedi ve ekledi:

Yüzde 100 meyve sularını tercih edin.

Yapay tatlandırıcılı içecekler bağırsağa zarar veriyor



Ivanir, aspartam ve sukraloz gibi yapay şekerlerin mikrobiyomu bozduğu ve bağırsak sağlığına zarar verdiği kanıtlanan çalışmaların olduğunu söyledi.

Ivanir, "Bağırsaklar, bağışıklık sistemi, hormonlar, serotonin üretimi ve besin emilimi gibi vücudumuzun birçok sisteminde önemli bir rol oynuyor" dedi.

"Tatlı yağlar"a dikkat

Ivanir, Frappuccinolar ve diğer tatlı kahve içeceklerinin "tatlı yağlar"dan oluştuğunu söyledi:

Bu kahveler şeker (şurup) ve doymuş yağlardan (krema) oluşuyor. Bu kombinasyon, içeceğin tadını lezzetli kremsi hale getirirken, insülin hormonun artışı nedeniyle aşırı yağ depolanmasına neden oluyor”

Bu tatlı yağların kontrolü ele geçirerek daha fazla istememize neden olduğunu belirtti.

Öte yandan bazı işletmelerde satılan buzlu latte gibi seçeneklerin bir kutu koladan bile daha fazla şeker içerebileceği ifade edildi.