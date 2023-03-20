Uzmanlar, sağlıklı ilişkinin sırrını açıkladı: Mutlu anılar…

İlk randevu, ilk öpücük, düğünden mutlu bir an… Tüm bu anılar aslına bir ilişki için düşünülenden çok daha önemli. Uzmanlar, ilişkiye dair mutlu anların, kötü giden bir birliktelik için panzehir etkisi gösterebileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre romantik anılar, hayat arkadaşları arasındaki bağı kuvvetlendiriyor. İlk kez el ele tutuşulan ânı ya da birlikte çıkılan bir tatili hatırlamak, sağlıklı bir ilişkinin anahtarı olabilir.

ABD Houston Üniversitesi’nden Adam Fetterman ve Kanada’daki Manitoba Üniversitesi’nden Nicholas Evans konuyla ilgili şunları yazdı: “İlk buluşma, düğün ve ilk öpücük, bir çiftin ilişkisindeki önemli anlar. İlk öpücükte hissedilen kelebekleri ve samimiyeti hatırlamak, eşinizin bulaşık makinesini boşaltmadığı bir zamanı düşünmekten daha kolay. Romantik nostalji… Bireylerin yaşanan sorunlara rağmen partnerlerini neden sevdiklerini hatırlamaları, ilişkinin günlük hayal kırıklıkları için panzehir olabilir.”

Araştırmacılar, çalışmalarında bir ilişkisi olan 245 kişiye ne sıklıkla anılarına sevgiyle baktıklarını sordu. Ve bunu düzenli olarak yapanların memnuniyetlerini bildirme olasılıklarının daha yüksek olduğu görüldü. Bir başka çalışmada da katılımcılar, partnerlerini hatırlatan bir şarkı dinlediler ve ilişkileriyle ilgili daha da olumlu duygulara sahip oldukları görüldü.

Çalışma, katılımcıların romantik olarak daha nostaljik hissettikleri günlerde, partnerlerine daha bağlı olduklarını ve ilişkileri hakkında daha iyimser olduklarını ortaya çıkardı.

Bu habere tepkiniz:



20/03/2023 10:00