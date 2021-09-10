Uzmanlar tarih verdi: Pandeminin sonu geldi mi?

Prof. Dr. Alpay Azap, gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesini, koronavirüsün endemik bir hastalığa dönüşmesinin beklendiğini açıkladı.

Şişli'deki bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek "KLİMİK Covid-19 Simpozyumu" kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen dernek üyeleri, sempozyum ve salgın sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

KLİMİK Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, geçen yılki vaka ve ölüm oranlarıyla şu anki oranlar benzerlik gösterse de insanlarda bir rahatlama görüldüğünün belirtilmesi üzerine, salgına dair toplumda bir kanıksama yaşandığını ve farkındalığın çok azaldığını söyledi.

"Grip gibi insanlar arasında dolaşmaya devam edecek"

Prof. Dr. Azap, belki salgının ilk çıktığı zamanlardaki kadar sıkı önlemler alınamayabileceğini, aşılama devrede olduğu için bunlara gerek de olmadığını belirterek, durumlara ve kişilere özel önlemler almanın artık daha doğru olduğunu söyledi.

Mutlaka önlem alınması ve hastalığın toplumlarda, insanlar arasında dolaşmasının olabildiğince azaltılması gerektiğinin altını çizen Azap, şöyle konuştu:

"O yüzden geçen seneyle karşılaştırdığınızda vaka sayıları çok benzerlik gösteriyor, aşılamaya rağmen. Bu aşıların etkisiz olmasından kaynaklanmıyor. Bu, önlemlerin fazla gevşemiş olmasından, kişilerin bireysel önlemlere uymamasından kaynaklanıyor. Şu bilinçle hareket etmesi lazım vatandaşların; kendilerini korudukları zaman en yakınlarından başlayarak, sevdiklerini, bütün toplumu koruyorlar. Bunu yaparak pandeminin bitmesini de sağlayacaklar. Yani dünyayı kurtarmış olacaklar. Aslında gerçekten tünelin ucunda ışık görüldü. Eğer aşıdan kaçan bir varyant ortaya çıkmazsa beklentiler -iyimser tahmin olsa da gerçekçi olduğunu düşünüyoruz- önümüzdeki 6-9 ay içerisinde pandemik dönemin sona erip, artık hastalığın bir endemik hastalık olarak, grip gibi tıpkı, insanlar arasında dolaşmaya devam edeceğini ve bizim bir miktar daha sosyal ve toplumsal yaşantıya dönebileceğimizi gösteriyor. Yani az zaman kaldı. Biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor."

"Aşıların güvenliği gösterildi"

KLİMİK Genel Sekreteri ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da Maltepe'de aşı karşıtlarının yapacağı mitingin salgının seyrine ilişkin etkisinin ne olacağının sorulması üzerine şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz dönem, yoğun aşılamayla birlikte kontrollü sosyal hayatın devam etmesi gereken dönem. Bu çerçevede, bu insanlar böyle bir miting yapacaksa otobüs ya da tren, uçak yolculuğunda aşılı olduklarını göstermeleri veya test vermeleri gerekiyor. Çünkü uzun bir otobüs yolculuğu çok riskli. Maskenizi çıkarmasanız bile gerçekten bu enfeksiyonu kazanmak için çok riskli bir durum yaratıyor. Açık havada bile olsa mesafenin korunması gerekiyor. Mesafeyi koruyamayacaksanız da maskelerin çıkmasına izin yok. Mesafenin korunmaması diye bir durumda da enfeksiyon bulaşma riski hala olabilir ki bu insanların hepsinin aşısız olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla kurallara yakından uymalarını sağlayacak düzenlemeler var. Ama bunların kontrolü gerekiyor. Şu an Türkiye'deki enfeksiyonların yayılımına baktığımız zaman belli sayının üstündeki gruplaşmalar akılcı değil."

Yavuz, aşı tereddüdü ve aşı karşıtlığı konularına ilişkin, "Aşı karşıtları Türkiye'de o kadar da büyük bir grup değil. 'Aşının istenmeyen bir etkisi olabilir mi bana?' diye aşı tereddüdü olanlar olabiliyor. Oysaki aşılar o kadar çok insana yapıldı ve aşıların güvenliği o kadar gösterildi ki gerçekten kimsenin kaygı duymasına gerek yok. Bunun net bir şekilde anlatılması lazım. Tereddüt duyanları ikna edebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Mu varyantı aşılardan daha fazla kaçabilir"

Aşıların "Mu" varyantı üzerindeki etkisine de değinen Yavuz, şunları söyledi:

"Aşılardan daha fazla kaçabilir. Aşılar varyantlardan da koruyor aslında. O nedenle bu ek dozlar gündeme geldi. Bağışıklığınız biraz hatırlatıcı dozlarla arttırıldığında bütün varyantlara etki eden, yeterince bir bağışıklık yanıtı oluşuyor. Varyant çıksa da aşıların içeriği değişecek sadece. Aşıların platformları aynı olduğu için çok da kaygı duymuyoruz. Eğer çok büyük bir değişiklik olursa virüste, eski aşı hiç koruyamazsa o zaman içeriği değişecek."

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, BioNTech aşısı için özellikle bağışıklığı baskılanmış ve 65 yaş üstü olanlarda 3. dozun ne zaman gerekeceğine, 6-8 ya da 12 ay içinde mi gerekli görüleceğinin 1-2 ay içinde ortaya çıkacağını, Türkiye'de BioNTech olanların henüz 3. aylarında olduklarını, bu nedenle 2 doz BioNTech olanlarda öyle bir ihtiyacın henüz olmadığını sözlerine ekledi.

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10/09/2021 18:27