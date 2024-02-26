Uzmanlar tertemiz çamaşırlar için doğru miktarı açıkladı

Amerika’da bir televizyon programında çamaşır deterjanı kullanımıyla ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları tartışıldı. Peki çamaşır yıkarken ne kadar deterjan kullanılmalı?

Çoğumuzun hayatında, ev işlerini üstlenecek kadar şanslı ya da zengin olmadığı için, ayda en az birkaç kez çamaşır yıkamak zorunda kalırız. Kıyafetlerimizi mümkün olduğunca temiz tutmak için ne yapmamız gerektiğini bildiğimizi ve hatta bu süreçte zaman, enerji ve paradan tasarruf ettiğimizi düşünürüz.

Ancak, üzücü bir haberimiz var: Muhtemelen çamaşırlarınızı tamamen yanlış yıkıyorsunuz.

Amerika’da bir televizyon programında çamaşır deterjanı kullanımıyla ilgili yapılan bir araştırmanın sonuçları tartışıldı. Araştırma göre çamaşır makinesinde kullanmamız gereken tek ”programın ekspres yani hızlı yıkama programı olduğunu ortaya çıkardı.Aynı araştırmaya göre çoğumuzun çamaşır deterjanını hem yanlış hem de fazla kullanıyoruz.

Çamaşır yıkarken ne kadar deterjan kullanmalı?

Pragramın katılımcılarından “Çamaşır Aşkı” kitabının yazarı Patric Richardson” Sanırım bir yük için yalnızca iki yemek kaşığı deterjana ihtiyacınız var” bu nedenle bir kutu çamaşır deterjanının size bir yıl yetebileceğini söylüyor. Richardson çok fazla çamaşır deterjanı kullanmanın, yemek pişirirken fazla tuz kullanmaya benzediğini "Yemek pişirirken tarifte yarım çorba kaşığı tuz yazıyor eğer onu koyarsanız lezzetli olur. Ama 'tuz severim' derseniz ve bir bardak koyarsanız, yemeği mahvedersiniz, deterjan için de aynı şey geçerli: Çok fazlasını eklerseniz, aslında onu mahvedersiniz.” diyor.

Ayrıca, çok fazla deterjan kullanmanın, aslında daha az temiz giysilere sahip olmanıza neden olabileceğini savunan Richardson "Kir ve mikroplar giysilerden çıkıp suya karışır. Çok fazla deterjan kullanırsanız, çamaşırlar yeterince durulanamaz ve yüzeydeki aktif madde giysilerinize geri döner, kir de onunla birlikte geri döner. Yani daha fazla deterjan, kıyafetlerinizin aslında daha kirli olduğu anlamına gelir."

"Kapsülleri sevmiyorum çünkü miktarını kontrol edemiyorsunuz” diyen Richardson tablet deterjanlar yerine toz deterjanı öneriyor.