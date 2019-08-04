Uzmanlar uyardı!

Uydu televizyonu veya internet aracılığıyla yapılan uzaktan satış yöntemiyle kişilerin sağlığa kavuşma, kısa yoldan çok kazanç sağlama ya da değerinin altında fiyatla ürün sahibi olma gibi isteklerini kullanan bazı firma ya da şahıslar, e-posta adreslerine veya hesaplarına link göndererek, oltalama (phishing) yöntemiyle vatandaşları dolandırıyor.

Uydu televizyonu veya internet aracılığıyla yapılan uzaktan satış yöntemiyle kişilerin sağlığa kavuşma, kısa yoldan çok kazanç sağlama ve değerinin altında fiyatla ürün sahibi olma gibi isteklerini kullanan bazı firma ya da kişiler kullandıkları çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırıp mağdur ediyor. Tele pazarlamanın yanı sıra sosyal medya kanallarını da etkin kullanan bazı firma ya da şahıslar, uçuk vaatlerle yaptıkları tanıtımın ardından kişilerin elektronik posta adreslerine veya hesaplarına gönderdikleri şüpheli linklerle oltalama (phishing) yaparak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işliyor.