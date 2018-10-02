Uzmanlar uyardı… Kardashian’a tıklayan yanıyor

McAfee, ünlülerin isimleri aranınca çıkan sonuçların kaçında zararlı sitelere linkler bulunduğunu ölçerek sıralama yapıyor. Geçen yılki listede ilk sırada Craig David bulunuyordu.

Bu yılki sıralamada Naomi Campbell ikinci olurken, Kim Kardashian’ın kızkardeşi Kourtney Kardashian üçüncü sırayı aldı.

Şarkıcı Adele ve Love Island programının sunucusu Caroline Flack de dördüncü ve beşinci sıradalar.

McAfee siber suçluların popüler ünlülerin isimleri aracılığıyla kullanıcıları zararlı sitelere yönlendirmeye çalıştığını söylüyor. Bu siteler bilgisayarlara kötü amaçlı yazılımlar kurmak veya kişisel bilgiler ve şifreleri çalmak için kullanılıyor.

Siber güvenlik şirketi güvenli internet kullanımı için tavsiyelerde de bulundu. Şirket sadece güvenilir ve ücret ödenen kaynaklardan video izlenmesini ve güvendikleri kaynakların haberlerini tıklanmasını tavsiye etti.

Ayrıca uygulamalar ve anti-virüs yazılımlarının da güncel tutulması gerektiği vurgulandı.