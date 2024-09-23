Uzmanlar uyardı: Sosyal medyadaki düzenleme ve temizlik videoları ruh sağlığını bozuyor

Uzmanlar, sosyal medyada yüksek izlenme sayılarına ulaşan ve bazı temizlik markalarının da işbirliği yapmaya hazır olduğu bu içeriklerin ruh sağlığında problem yarattığını ve duygusal olarak karmaşa oluşturduğu konusunda uyarıyor.

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Profesyonel Düzenleme ve Organizasyon Derneği Başkanı Siân Pelleschi, "Bu temizlik ve düzenleme trendlerine sürekli ayak uydurma ihtiyacı zihinsel ve fiziksel strese neden oluyor."

"İnsanlar bazı durumlarda bir moda ile hayatlarına fayda sağlayabilecek bir yöntem arasındaki farkı ayırt etme yeteneklerini kaybediyorlar. Tüm bu farklı organizasyonel eğilimler ve yöntemler yüzünden bunalmışlık ve umutsuzluk duyguları yaşıyorlar," dedi.

Trend analisti J'Nae Phillips de, aşırı temizlik yapmanın ve eşyaları atmanın birçok insan için kişiliği göstermenin bir parçası haline geldiğini söyledi.

Yaptığı açıklamada, bu hareketin "bireylerin yaratıcılıklarını ve değerlerini, aksi takdirde sıradan görünebilecek alanlarda ifade etmelerinin bir yolu" olduğunu söyledi.

Ancak ruh sağlığı uzmanları, sürekli bir şey atan veya temizlik yapan insanların kalıcı bir zarar riskiyle karşı karşıya olduklarını söylüyor.

Uzman psikoterapist ve psikolog Cassandra Jay, yaptığı açıklamada, "Eşyaları bu ölçüde çöpe atmak bilinçli bir davranış değil." dedi.

"Bunun yerine, tüm eşyalarımızdan kurtulup bunları tek bir mükemmel renk uyumlu kutuya sığdırma baskısı tükenmişliğe yol açıyor" diye açıklıyor.

Üstelik bu durum, yanlış bir benlik ve başarı duygusuna da yol açabiliyor. Jay, bunun da daha fazla stres getirdiğini söylüyor.