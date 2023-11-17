Uzmanlar uyardı: Stres yaşayan hamilelerin çocukları risk taşıyor

ABD’deki Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nde yapılan ve 45 binden fazla katılımcının yer aldığı bir çalışma, anneleri hamileyken depresyonda, endişeli veya stresli olan çocukların davranış bozukluğu geliştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

55 çalışmayı inceleyen bilim insanları, bu çocukların ayrıca vurmak ve kavga etmek gibi saldırgan davranışlarda bulunma ve özellikle ebeveynler ve öğretmenler gibi otorite figürlerine karşı olumsuz ve yıkıcı davranışları içeren “karşıt gelme bozukluğu” belirtileri gösterme olasılıklarının da daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca hırsızlık, kavga ve vandalizm gibi oldukça antisosyal davranışları içeren davranış bozukluğu belirtileri gösterme olasılıkları da daha yüksek çıktı.

Bazı uzmanlar, bu annelerin, hamileyken bebeklerinin beyin gelişimini değiştirebilecek stresle bağlantılı kimyasallar üretebileceğine inanıyor.

Rahimdeki beyin değişiklikleri, küçük çocukların strese tepki verme ve davranışlarını düzenleme konusundaki farklılıklarla ilişkilendirilerek davranış sorunlarına yol açabiliyor.

Araştırmayı yöneten Dr. Irene Tung, “Bu bulgular, hamilelik sırasında zihinsel sağlık bakımı ve desteği sağlamanın, çocuklukta davranış sorunlarının önlenmesine yardımcı olmak için kritik bir adım olabileceğine dair kanıtlara katkıda bulunuyor.” dedi.