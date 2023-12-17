Uzmanlar uyardı: Telefonunuzdan hemen silmeniz gereken 17 ‘tehlikeli’ uygulama

Milyonlarca cihaza yüklenmiş korsan yazılım içeren finans uygulamalarını keşfeden güvenlik araştırmacıları, telefonunuzdan hemen silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulamayı açıkladı.

Akıllı telefon endüstrisini domine eden Google ve Apple söz konusu olduğunda anahtar fark, tercih ve güvenlik olmaya devam ediyor.

Apple, güvenlik duvarlarıyla çevrili kapılarını elinden geldiğince kapalı tutarken, bir milyardan fazla kullanıcısına App Store ve kendi mesajlaşma platformuyla sınırlar koyuyor. Google ise çok daha farklı bir yaklaşım benimsiyor.

Google CEO’su Sundar Pichai geçen ay ​Play Store ve App Store’u örnek göstererek “Bir denge kurmaya çalışıyoruz. Seçime inanıyoruz nedenle Android’de ek uygulamalar yüklemenize izin veriyoruz” demişti, ancak daha sonra güvenli bir şekilde kullanım sağlamak için koruma eklediğini belirtti.

Forbes‘in aktardığına göre, ESET araştırmacıları kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaların Google’ın güvenlik duvarından kaçtığını ve Play Store’un yanı sıra üçüncü taraf uygulama mağazalarında da ortaya çıktığını gördü.

ESET araştırmacıları, tehlikeli uygulamalardan bazılarını Apple’ın App Store’unda da bulduğunu belirterek Apple kullanıcılarını da cihazlarını kontrol etmeleri yönünde uyardı.

Uzmanlar, aşağıda yer alan listedeki herhangi bir uygulama eğer telefonunuzda varsa silmenizi tavsiye ediyor. Silme işleminin ardından cihazınızın şifresini, Wifi şifrenizi ve finansal hesaplarınızın şifrelerinizi değiştirmeniz de önem taşıyor. Ek olarak şüpheli e-postalara veya mesajlara dikkat edin.

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