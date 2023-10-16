Uzmanlar uyardı: Yatak çarşaflarındaki bakteriler risk taşıyor

Bir araştırmaya göre, bazı bekar erkekler yatak çarşaflarını yalnızca dört ayda bir değiştirirken, çiftler çarşaflarını ortalama ayda bir değiştiriyor ve en iyi durumda olan bekar kadınlar ise ortalama iki haftada bir çarşaflarını değiştiriyor.

Uzmanlara göre, çarşaflar, yorganlar ve yastıklar zamanla toz akarlarının ve bakterilerin üreme alanı haline geliyor ve buna ek olarak kirli yataklar yoluyla enfeksiyonlar bile bulaşabiliyor.

Peki çarşaflarınızı zamanında değiştirmemek ve yatağınızı temiz tutmamak başka ne tür sorunlara yol açıyor?

İşte yatağınızı temiz tutmamanızın getirdiği 5 sağlık riski:

1. ZAMANLA ARTAN SOĞUK ALGINLIĞI VE ALERJİ RİSKİ

Yatak takımları ve yastıklar, görülemeyecek kadar küçük ama çok sayıda olan toz akarlarının üreme alanı haline gelir. Yüzlercesi yalnızca bir gram tozda gelişebilir ve 90 güne kadar hayatta kalarak hızlıca ürerler.

Toz akarlarına karşı hassassanız veya alerjik rinitiniz varsa uykuya dalmakta zorluk yaşayabilir, gece daha sık uyanabilir ve horlayabilirsiniz.

2. ENFEKSİYONLARIN YAYILMASI

2017 yılında yapılan bir araştırma, enfeksiyonların kirli çarşaflardan bulaşabileceğini ortaya çıkardı.

Bu nedenle, kendinizi iyi hissetmediğinizde, özellikle de aynı yatağı paylaşıyorsanız enfeksiyonun yayılmasını önlemek için çarşafınızı hemen yıkamanız çok önemlidir.

3. ÇOK FAZLA BAKTERİ BULUNDURMASI

Yatağınız düşündüğünüz gibi “tertemiz bir sığınak” olmayabilir. Genellikle ter, ölü deri ve toz akarlarını barındırır.

2022’de yapılan bir araştırmayla, yastık kılıfında evcil hayvan mama kabından 39 kat daha fazla bakteri birikirken, çarşaflarda diş fırçası kabından 5,4 kat daha fazla bakteri bulunduğu ortaya çıktı.

4. BOYUN AĞRISINA YATKINLIK

Yastığınız ve yatak koruyucunuz boynunuz ve omurganız için destek sistemi görevi görür. Zamanla bu eşyalar orijinal şekillerini ve sıkılıklarını kaybedebilir, bu da boynunuzda, omuzlarınızda ve sırtınızda rahatsızlık, ağrı ve ağrıya yol açabilir.

Zayıf destek uyku düzeninizi bozabilir ve gece boyunca dönüp durmanıza neden olabilir.

5. CİLT SORUNLARI

Yatağınız her gece saatlerce cildinizle doğrudan temas halindedir. Uyurken vücudunuz yağlar salgılar, ölü deri hücrelerini döker ve terler.

Bu maddeler zamanla çarşaflarınızda ve yastık kılıflarınızda birikerek gözeneklerin tıkanmasına, sivilce oluşumuna ve cilt tahrişine neden olabilir.

Yatağınızı düzenli olarak değiştirmek bu sorunların olasılığını azaltarak daha temiz ve sağlıklı bir cildin korunmasına yardımcı olur.