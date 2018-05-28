Uzmanlar uyarıyor: Sığ suya atlamak omurilik felcine davetiye çıkarıyor

Her yıl binlerce kişi sığ deniz ya da havuza yanlış atlamadan dolayı boyun kırılmasıyla “omurilik felci” geçiriyor. Yaz aylarının gelmesiyle konuya dikkat çeken Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu; “Sıklıkla gündeme getirilmesine rağmen maalesef yaz alaylarında havuza veya denize atlama vakalarında omurilik felcine yol açan kazaları görmeye devam ediyoruz. Derinliği bilinmeyen yerlerde önceden analiz yapılmayan suya atlanması son derece riskli ve hayati tehlike arz ediyor.” dedi.

Travma nedeniyle omuriliğin işlevlerini kaybetmesi sonucu oluşan “omurilik felci” Türkiye'de her yıl binlerce kişiyi etkisi altına alıyor. Çoğunlukla denize atlama, trafik kazaları ve spor yaralanmaları sonucu “omurilik felci” oluşabiliyor. Bu tip kazalarda ayrıca omurilik yaralanması yüksek oranda can kaybına da sebep oluyor.

Suya Balıklama Atlayanlar Dikkat

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle omurilik felci ve yaralanmalarına karşı toplumsal farkındalığın ve bilincin oluşturulması gerektiğini belirten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu; ülkemizdeki deniz kenarlarındaki uyarıların yetersizliğine de vurgu yaptı. Yapılan araştırmalara göre sığ suya balıklama atlamanın riskli olduğunu belirten Prof. Dr. Kaptanoğlu; “Yaz aylarında sığ denize baş üstü atlama omurilik felci sebebi olabiliyor. Bu konularda kamuoyu bilgilendirmesi hayati önem taşımaktadır. Çünkü her yıl sığ suya balıklama atlama sonucu pek çok omurilik felci vakası ile karşılaşıyoruz. Ülkemizde bu tarz kazalara karşı toplumsal farkındalığı arttırmamız gerekir. Sığ sulara atlamak omurilik felcine sebep olabilir ve bu vakaların bir kısmı kafa travması da geçirdiğinden maalesef ölümle sonuçlanabilir.” dedi.

Omurilik Felcinde Tedavi Mümkün Mü?

Boyun, sırt ya da bel omurgası kırık ve yaralanmalarında eğer omurilik ve sinirlerde yaralandıysa, kişi hareket edemez hale gelebilir. Yaralanma seviyesinin altında hissizlik, tuvaletini kaçırma olabilir. Eğer, omurilik tam olarak yaralanmadıysa ve yaralanmaya zamanında müdahale edilebilirse birtakım iyileşmeler olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu: “Omurilik yaralandıktan sonra bir kaç saatten 6 haftaya kadar sürebilen bir şok döneminden söz edebiliriz. Bu şok esnasında omuriliğin ne derece zedelendiğini saptamak bazen zor olabilir. İlk çarpma etkisi ile oluşan omurilik içine kanama ve şişme kendisini zamanla onarabilir. Omurilik tamamen zedelenmediyse, kişi zedelenme tarihinden 2-3 yıl sonrasına kadar iyileşme belirtileri gösterebilir, fakat aradan ne kadar çok zaman geçerse, iyileşme şansı o kadar azalır. Omurilik felci olan hastaların hekimlerin ve rehabilitasyon kliniklerinin kontrolünde olmaları gerekir. Bu hastalar egzersizlerini ve tıbbi kontrollerini hiç bırakmamaları gerekmektedir” dedi.