Uzmanlar uyarıyor: Squid Game geçlerin duygusal gelişimine zarar veriyor

Netflix'in distopik dizisi son günlerin en çok konuşulan konuları arasına girerken uzmanlardan da dikkat çeken bir uyarı geldi. Dr Sandra Wheatley, Netflix şovunun gençlerin sosyal ve duygusal gelişimine zarar verebileceğini söyledi.

Güney Koreli dizi, ebeveynlik sitesi Mumsnet’te öfkeli tartışmalara neden oldu. Mumsnet kullanıcıları, ilkokul çağındaki çocuklarının diziyi izlemelerine izin verdiklerini kabul ederek büyük tepkiye neden oldu.

Bir kullanıcı dokuz yaşındaki kızı hakkında şunları yazdı: “Onunla birlikte izliyorum, sahneleri hızlı ileri sararak izliyoruz, ama diziye bağlandı.”

Bir başkası kızının sekiz yaşında olduğunu belirterek “Odada onunla birlikte izliyorum. Seks sahnelerini ya da gerçekten vahşi şiddeti ileri sarıyorum, o bunun gerçek olmadığını biliyor.”

Platformda pek çok kişi bu durumu kınadı ve ebeveynler arasında tartışmalara neden oldu.

PSİKOLOGLAR VE ÖĞRETMENLER UYARIYOR

Ebeveynlik konusunda uzmanlaşmış sosyal psikolog Dr Wheatley, ilkokul çağındaki çocukların şiddetin bağlamını anlayacak yaşta olmayabileceğini söyleyerek ebeveynleri uyarıyor: “Açıkça orada, çocuklarımızın gerçekten kabul etmesini istemediğimiz mesajlar var.”

Geçen hafta, Londra’nın doğusundaki Ilford’daki John Bramston İlkokulu, ebeveynlere, öğrencilerin oyun alanındaki sahneleri kopyaladıkları konusunda uyarıda bulundu.

Bir ilkokul öğretmeni olan Nuzhat Uthmani de bazı öğrencilerinin Squid Game izlediğini ve bunun onların zihinsel sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebileceğinden endişe ettiğini yazdı.

Dr Wheatley ise ebeveynlerin çocuklarının ne izleyeceğini seçme özgürlüğüne sahip olmaları gerektiğini, ancak güvenli ve akıllıca seçimler yapılması gerektiğini belirtti. Wheatley; küçük çocukların, yetişkinlere yönelik içeriklerde ebeveynlerine göre farklı bir mesaj aldıklarını çünkü temaları anlamak için çok küçük olduklarını söyledi.

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18/10/2021 13:41