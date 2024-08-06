Uzmanlar uyarıyor: Zihinsel yorgunluk ödüllendirilmeli

Yeni bir araştırmaya göre, çok düşünmek çoğu zaman yoğun hayal kırıklığı, stres ve hatta acı duygularını tetikliyor.

Araştırmayı yürüten Hollandalı uzmanlar da, işverenlerin, çalışanlarına zor işler vermeleri durumunda onları daha fazla ödüllendirmeleri ve desteklemeleri gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Çalışmaya liderlik eden Hollanda'daki Radboud Üniversitesi'nden Dr. Erik Bijleveld, "Çaba ne kadar büyükse, insanların deneyimlediği tatsızlık da o kadar büyük oluyor. İnsanların önemli miktarda zihinsel çaba sarf etmesi gerektiğinde, çabaları için onları desteklediğinizden veya ödüllendirdiğinizden emin olmalısınız." diyor.

Psychological Bulletin dergisinde yayımlanan araştırma, 2019-2020 yılları arasında yayımlanan ve 4 bin 670 katılımcıyı kapsayan 170 çalışmanın meta analizini yaparak, insanların zihinsel çabayı genel olarak nasıl deneyimlediğini inceledi.

Zihinsel çabanın hoş olmayan duygularla ilişkili olup olmadığını ve bu duyguların göreve veya ilgili nüfusa bağlı olup olmadığı analiz edildi.

Çalışmada 29 ülkeden sağlık çalışanları, askerler, amatör sporcular ve üniversite öğrencileri olmak üzere çok çeşitli katılımcılar kullanıldı.

ÇABA DÜZEYİ VE OLUMSUZ DUYGULAR ANALİZ EDİLDİ

Araştırmada yeni bir teknolojiyi öğrenmek, alışılmadık bir ortamda yolunu bulmak, golf vuruşu yapmak ve sanal gerçeklik oyunu oynamak gibi 350'den fazla bilişsel görev yer aldı.

Analiz edilen tüm çalışmalarda katılımcılar, sarf ettikleri çaba düzeyinin yanı sıra hayal kırıklığı, sinirlilik, stres veya sıkıntı gibi hoş olmayan duyguları ne ölçüde yaşadıklarını da bildirdiler.

Araştırmayla ilgili konuşan Dr. Bijleveld, "Yöneticiler sıklıkla çalışanları, öğretmenler de öğrencileri zihinsel çaba göstermeye teşvik eder. Yüzeysel olarak bakıldığında bu işe yarıyor gibi görünüyor. Ancak sonuçlar genel olarak çoğu insanın zihinsel çabadan hoşlanmadığını gösteriyor." dedi.

Asya ülkelerinde yapılan çalışmalarda zihinsel çaba ile olumsuz duygular arasındaki ilişki, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yapılan çalışmalara göre daha az belirgindi.

Dr. Bijleveld, bununla ilgili olarak da, insanların zihinsel çabaya nasıl tepki verdiklerinin, insanların öğrenme geçmişine bağlı olabileceği fikrine uyduğu yorumunu yapıyor.