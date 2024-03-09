Uzmanlar uyku için en iyi 3 aromatik yağı açıkladı

Uyku yoksunluğu, kişinin bağışıklığını düşürerek hastalanmasına sebep olabilir. Ayrıca yaşam kalitesini düşürerek kişinin gündelik hayatta ve iş yaşamında performansını düşürebilir.

Lisanslı bir klinik psikolog ve Sleepopolis'te uyku sağlığı direktörü olan Dr. Shelby Harris ise, aromaterapinin bireylerin daha hızlı uykuya dalmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

Özel kokular rahatlamayı teşvik eder, stresi azaltır ve bedeni ve zihni sakinleştirir. Uzmanlara göre esansiyel yağları bilinçli kullanmak, faydalardan yararlanmak açısından önemlidir.

"Temel Sağlık: Modern Bir Rehber" kitabının yazarı Sara Panton Rogier, “Aromayla tutarlılık yaratmak önemli. Örneğin, her akşam uyumadan önce yatak odanız için aynı aromayı kullanmak, beyninizin ve vücudunuzun yatmaya hazırlanma zamanının geldiğini anlamasına yardımcı olur," diyor.

Harris de ayrıca, "Kitap okumak veya sıcak bir banyo yapmak gibi hem keyifli hem de uykuya yardımcı olan rutinler uygulamak, uykuya dalmayı kolaylaştırabilir." diye ekledi.

Yatmadan önce doğru esansiyel yağı seçmek oldukça önemli bulunuyor. Bazı kokular rahatlatıp sakinleştirdiği gibi, bazıları da enerji ve motivasyon ilhamı verebilir. İşte uzmanlara göre önerilen ilk üç esansiyel yağ ve bunların faydaları...

LAVANTA

Uzmanlar, lavantanın uyku için vazgeçilmez bir esansiyel yağ olduğunu söylüyor. Harris, "Lavanta en iyi bilinen rahatlatıcıdır, duyuları yatıştırır, zihni rahatlatır ve stresli zamanlarda bile kalbe destek hissi verir. Bu eski bir aromaterapi ilacıdır ve aynı zamanda bilimsel itibarını destekleyecek en fazla araştırmaya sahip olanlardan biridir." dedi.

YLANG-YLANG

Uzmanlar, Güney Pasifik'e özgü, tatlı, çiçeksi bir kokuya sahip tropikal bir ağaç olan ylang-ylang'ın başka bir sakinleştirici seçenek olduğunu söylüyor.

Rogier, "Araştırmalar ylang-ylang'ın kaygıyı azaltmaya yardımcı olduğunu ve sinir sisteminin yeniden kalibre edilmesini ve kan basıncının düşürülmesini destekleyebileceğini gösterdi; bu da uyumayı çok daha kolay hale getiriyor." dedi.

PAPATYA

Papatya çayı iyi bilinen bir uyku yardımcısıdır ve bitkisel içeriği gerçekten de tıbbi faydalarla doludur. Panton Rogiers, esansiyel bir yağ olarak papatyanın, vücudun doğal uyku öncesi durumunu taklit ederek kalp atış hızını ve kan basıncını yavaşça düşürebileceğini söylüyor.