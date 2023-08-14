Yeni Zelanda'da Pak'n Save Savey adlı bir süpermarket, kendi adını verdiği yapay zekalı botu kullanarak müşterilerine yemek ve tarif önerileri sunmaya başladı.

Ancak kullanıcılar, yapay zekanın bir dizi zehirli ve ölümcül yiyecek önerisinde bulunduğunu öne sürdü.

Pak'n Save, müşterilerinin yemek artıklarını yeniden değerlendirmesi veya buzdolabındaki malzemeleri daha iyi kullanabilmesi için yaratıcı tarifler önermesi amacıyla tasarlandı.

Öte yandan bot, kısa süre içinde eldeki mutfak malzemelerinin dışındaki ögelerin kullanıldığı tarifler de önermeye başladı. Üstelik bu malzemelerin bir kısmı tamamen ölümcül, zehirli malzemelerdi.

Guardian'ın haberine göre bot, "Oreo ve sebzeleri tavada kızartma" gibi kulağa tuhaf gelen tarifler ortaya atar oldu.

Botu denemeye devam eden kullanıcılar, çok daha korkunç tarifler gördü.

Örneğin Yeni Zelandalı siyaset yorumcusu Liam Heir, Twitter'da botun önerdiği "aromatik su karışımı" adlı bir tarifi paylaştı.

Tarif çamaşır suyu, amonyak ve sudan oluşan son derece zehirli bir sıvı oluşturuyor.

Yapay zekanın önerdiği bir yemek tarifi de "şaşırtıcı mutfak macerası" diye niteleniyor. Bu tarif, çamaşır suyu eklenmiş pirinçten oluşuyor.

Kullanıcılardan bir diğeriyse bottan patates, havuç, soğan ve insan eti malzemelerinden tarif oluşturmasını tavsiye etti. Bunun sonucunda botun kullanıcıya "gizemli bir et yahnisi" tarifi sunduğu görüldü.

Botun tarifinde 500 gram insan etinin yeterli olacağı yazıyordu.

Pak'n Save'den gelen açıklamadaysa botun kötü niyetle kullanıldığı savunuldu:

Küçük bir azınlığın aracı uygunsuz şekilde ve amacı dışında kullanmaya çalıştığını görmek, bizi hayal kırıklığına uğrattı.