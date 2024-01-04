Uzmanlar, zihin sağlığını geliştirmenin püf noktalarını paylaştı

Bilim insanları 2024'te zihin sağlığını geliştirmenin iki temel yolunu belirledi.

Birleşik Krallık'taki Bath Üniversitesi'nden araştırmacılar, zihin sağlığını geliştirmenin anahtarının bilinçli farkındalıkla düzenli egzersiz olduğunu söyledi.

Hakemli bilimsel dergi Mental Health and Physical Activity'de 2 Ocak'ta yayımlanan çalışmada, zihin sağlığını iyileştirmenin en etkin yönteminin, fiziksel aktivite ve bilinçli farkındalığı bir araya getiren yaşam değişiklikleri olduğu ifade edildi.

Çalışmada, bilinçli farkındalık ve düzenli egzersizin psikolojik faydalarının birçok çalışmada ortaya konduğuna işaret edilirken, bunların bir arada yapılmasının söz konusu pozitif etkileri nasıl artırdığının ilk kez incelendiği bildirildi.

Buna göre bilinçli farkındalık, kişiyi en başta egzersize başlamaya motive ettiği gibi, fiziksel aktiviteler yoğunlaştıkça görülebilecek ağrı, rahatsızlık ya da başarısızlık gibi duyguların üstesinden gelinmesini de sağlıyor.

Bath Üniversitesi'nden Masha Remskar, "2024'e daha fazla egzersiz kararıyla başlamanın, fiziksel ve zihinsel sağlığa gerçekten pozitif etkileri olabilir. Ancak başlangıç yapmanın ve zaman geçtikçe bu rutine bağlı kalmanın zor olabileceğini de biliyoruz" dedi.

Bu noktada bilinçli farkındalığın, özellikle düzenli egzersize başlamak için zihni hazırlamayı kolaylaştırdığını belirten akademisyen, böylelikle kişinin kendi bedeniyle daha uyumlu davranmayı öğrenebileceğini de söyledi.

Bilinçli farkındalığın egzersizin olumlu etkilerinin içselleştirilmesinde önemli rol oynadığına işaret eden Remskar, "Hayatımızla ilgili daha bilinçli hale gelmek, yaşam tarzımızı değiştirmemizi sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Remskar ayrıca bunun kişiyi kendi eksikliklerini kabul etmeye, daha az yargılayıcı düşünmeye ve sağlıklı alışkanlıklar edinmeye yönlendirdiğini de sözlerine ekledi.