Uzmanlara göre 24 saat içinde gribi bitirecek yöntem!

Havaların soğumasıyla birlikte nezle ve grip de giderek daha yaygın hale geliyor. Bu hastalıklardan kurtulmak ve tamamen sağlıklı hissetmeye geri dönmenin yolu ise bol sıvı tüketip dinlenmekten geçiyor. Bu kanıtlanmış yöntemlerin dışın uzmanlara göre burun akıntısı, boğaz ağrısı ve havlayan öksürükle mücadele etmenin biraz daha sıra dışı başka yolları da var…

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Ilık bir banyo yapmak veya duş almak, bu kış sessizce gizlenen hastalıkların kötü yan etkilerinden biri olan ağrıları ve kırgınlığı hafifletebilir.

University of Reading'de bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Dr. Simon Clarke'a göre, sıcak kalmak aslında soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. "Eğer üşüyorsanız ve vücut ısınızı yükseltmeniz gerekiyorsa, banyo yapmak veya duş almak bunu yapmanın etkili bir yoludur" dedi. Duştaki buhar sadece sizi ısıtmakla kalmaz, aynı zamanda mukusu incelterek tıkalı sinüslerinizi de temizler. Bu da, tıkalı burnunuzun daha kolay akmasını sağlar.

Eczacı Thorrun Govind, aynı faydaları elde etmek için bir kaseyi sıcak suyla doldurmayı ve buharı solumayı öneriyor. "Bir kase sıcak suyu koyup çıkardığı buharı solursanız, mukusu inceltebilir ve biraz daha iyi akmasına yardımcı olabilirsiniz" dedi. Duşta veya banyoda sıcak su aynı zamanda kan akışını artırır, bu da kaslarınızı rahatlatır ve yatıştırır. Bu sayede ağrılarınızdan da kolaylıkla kurtulabilirsiniz.

TEMPOLU BİR YÜRÜYÜŞ YAPIN

Kendinizi bitkin hissediyorsanız, muhtemelen dışarıdaki soğuğa çıkmak konusunda da isteksiz olacaksınızdır. Ancak uzmanlar, tempolu bir yürüyüş için dışarı çıkma cesaretini bulmanın gerçekten yardımcı olabileceğini söylüyor.

Dr. Clarke, yürüyüş yapmanın ve biraz temiz hava almanın sağlığınız için her zaman iyi olduğunu ekliyor. Ama yılın bu zamanında sıkı giyin, diye ısrar ediyor.

Bir ABD tıbbi araştırma merkezi olan Mayo Clinic, egzersizin burun kanallarınızı açarak tıkalı burnunuzu geçici olarak rahatlatabileceğini söylüyor.

Ancak, hastayken yürüyüşe çıkmanın yardımcı olacağı mantığına herkes katılmıyor.

Govind, "Sadece dinlenmek, uyumak ve sıcak kalmak size iyi gelecektir. Bu süreçte kendinizi daha iyi hissedene kadar diğer insanlarla temastan kaçınmanız da önemlidir" diyor.

Düzenli egzersiz de zamanla bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve bu da uzun vadede size yardımcı olabilir.

KÖRİ YEMEK

Köri yemek hastalık süresince dertlerinize deva olabilir. Dr. Clarke şöyle dedi: "Şahsen ben bunun işe yaradığını düşünüyorum. Bunun herhangi bir bilimsel dayanağı var mı bilmiyorum ancak baharatlı yiyecekler yemek sizi biraz daha iyi hissettirir." Bunun bir nedeninin, baharatların hava yollarınızı tahriş ederek onları açması olabileceğini açıkladı. Burnunuzu açar ve kolayca nefes almanızı sağlar, ancak Dr. Clarke uzmanların neden köri yemenin işe yaradığına dair kesin bir bilgisi olmadığını ekliyor. University of Cardiff'deki Soğuk algınlığı merkezi, baharatlı yemeğin tükürük salgılamanıza yardımcı olduğunu, öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarınızı azalttığını buldu. Ek olarak köri, virüsleri yok eden vitaminlerle doludur.

Yemeklere ekstra bir tat vermek için eklenen sarımsak ve zencefil gibi malzemeler, birçok soğuk algınlığına neden olan rinovirüsle savaşmaya yardımcı olabilecek çinko bakımından bol miktarda bulunur. Uzmanlar hemen etki edeceklerini düşünmeseler de potansiyel olarak yararlarının olacağını savunuyorlar.

SICAK BİR ŞEYLER İÇİN

Bir bardak sıcak bir içecek gerçekten daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Cardiff University'nin Soğuk algınlığı merkezinden Profesör Ron Eccles ve ekibi, rahatlatıcı bir sıcak içecek tüketmenin burun tıkanıklığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Rhinology dergisinde 2008 yılında yapılan araştırma, sıcak bir içeceğin burun akıntısı, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı, üşüme ve yorgunlukta anında rahatlama sağladığını buldu.

Ancak oda sıcaklığında bir içecek yalnızca burun akıntısı, öksürük ve hapşırma semptomlarını hafifletti. Profesör Eccles şöyle diyor: "Herhangi bir sıcak ve lezzetli içecek, özellikle boğaz ağrısı ve öksürük olmak üzere soğuk algınlığı semptomlarının çoğunu giderir."

"Herhangi bir sıcak içecek salivasyonu ve mukus salgılanmasını teşvik eder ve iltihaplı boğazı yatıştırır." Sıcak bir duş ve havadaki nemin nasıl yardımcı olabileceğine dair teoride olduğu gibi, sıcak bir içeceğin işe yaraması da içindeki buharın mukusu yumuşatıp parçalayarak daha kolay nefes almanızı sağlamasıdır. Bayan Govind, "Bol miktarda sıvı tüketmek önemlidir. Çünkü bu, mukus zarlarını kaygar tutar. Bu nedenle hastaları daha rahat hissetmeleri adına ılık veya sıcak sıvılar tüketmeye teşvik ediyoruz" dedi.

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27/12/2022 21:45