İ﻿nsanlar ihtiyaç duyduklarından daha fazla suyu tüketiyor olabilir.

İ﻿skoçya'da Aberdeen Üniversitesi'nden araştırmacılar günde 2 litre su içilmesi tavsiyesinin genellikle ihtiyaç duyulandan fazla olduğunu söylüyor. Bu hafta Science dergisinde yayımlanan araştırma g﻿ünlük su ihtiyacının bir bölümünün zaten gıdalardan alındığını hesaba katıyor. Bu yüzden bilim insanları günde 1,5 ila 1,8 litre su tüketmenin yeterli olacağı görüşünde.

B﻿undan önceki araştırmaların örneklem büyüklüklerinin küçük ve sınırlı olduğu belirtiliyor.

BBC'ye konuşan Aberdeen Üniversitesi'nden Prof. John Speakman, günde 2 litre su hesaplamasının, küçük bir yanlışlıktan kaynaklandığını söylüyor.

Speakman bunu şöyle açıklıyor:

"İçmemiz gereken su, sindirmemiz gereken toplam su ile yediklerimizden aldığımız su miktarı arasındaki farktır.

"İnsanların ne kadar gıda tükettiğini tahmin etmenin yolu, insanlara ne kadar yemek yediklerini sormaktı.

"İnsanlar ne kadar yemek yediklerini azımsadıkları ve eksik bildirdikleri için tahmin yanlış yapıldı; bu nedenle ihtiyaç duyulan su miktarı da abartıldı."

Araştırma İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi tarafından yürütüldü. ﻿

Yeni araştırma için bilim insanları dünya çapında işbirliğine giderek geniş bir nüfusu kapsama aldılar.

Araştırmacılar 23 farklı ülkeden, 8 günlük ile 96 yaş arasındaki 5 bin 604 kişiyle çalıştılar.

Kararlı izotop tekniği adı verilen yöntemi kullanan bilim insanları, insanların içtikleri suyun içindeki hidrojen molekülünü kararlı izotopu olan döteryum (ağır hidrojen) ile değiştirdiler.

İ﻿nsan vücudunda bulunan döteryum tamamen zararsız bir element.

Suyun vücutta ne kadar çabuk sindirildiğini bulmak için ekstra döteryumun ne kadar hızlı atıldığını incelediler.

B﻿una göre hızlı su devri yapan insanlar daha fazla su içiyordu.

Araştırma, sıcak ve nemli ortamlarda ve yüksek rakımlarda yaşayanların yanı sıra sporcular, hamile ve emziren kadınlarında hızlı su devirleri olduğunu buldu.

Su devrinde en önemli etkense vücudun yaktığı enerji miktarıydı. En yüksek değerler, günde ortalama 4,2 litre suyla 20-35 yaş arası erkeklerde gözlendi.

Bu miktar, yaşla birlikte azalıyordu ve 90'lı yaşlarındaki erkekler için günde ortalama 2,5 litreye iniyordu.

20-40 yaş arası kadınların ortalama devir miktarları 3,3 litre iken; bu rakam 90 yaşında 2,5 litreye düşüyordu.

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04/12/2022 19:46