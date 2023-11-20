Uzmanlardan ilişki uyarısı: Bağlanma sezonu geldi!

"Bağlanma sezonu"yla birlikte uzmanlardan yeni ilişki uyarısı da geldi.

Uzmanlar havaların soğumasıyla birlikte romantik ilişkiye ihtiyaç duyan yalnız bireyleri uyardı. Buna göre kışın getirdiği ihtiyaç, insanları yanlış ilişkiler kurmaya yönlendirebilir.

İlişki uzmanı Sophie Cress, insanların soğuk aylarda "yakınlık ve aşırı samimiyet özlemi" duyduklarını, bunun da onları aslında fazla ciddi olmayan kısa süreli aşklara yönelttiğini söyledi.

Independent'in haberine göre, evlilik ve aile terapisti Cress, bu romantizmin çok uzun sürmeyebileceğini vurgulayarak, "Temel gereksinimlerinizi ve değerlerinizi karşılamayan bir ilişki kurmaktan kaçınmak çok önemli. Yılın bu zamanında yalnız kalma korkusu nedeniyle tehlike işaretlerini göz ardı etmeyin veya standartlarınızdan ödün vermeyin" dedik.

Bu ani ve son derece yakın ilişkileri kurarken nelerden kaçınmak gerektiğini anlatan Cress, "Fiziksel yakınlık veya duygusal hassasiyet söz konusu olduğunda, özellikle de güçlü bir temel kurulmamışsa dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı.

Cress, "Noel tatilindeki sıcak ve rahat atmosfer, ilişkinin temposunu hızlandırabilir. Böylece o ilişki, anlayış ve uyumluluk olmaksızın derinleşebilir" dedi.

Uzmana göre, bireylerin tüm tatmini ve mutluluğunu mevsimsel bir ilişkiye bağlamaması için gereken en önemli şey, dengeli bir yaşam sürdürmek. Cress, sevgi ve salt yalnızlıktan kaçınma arzusu arasında ayrım yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

YANLIŞ İLİŞKİDE OLDUĞUNUZU NASIL ANLARSINIZ?

Terapist ayrıca, bireylerin yanlış bir ilişki içinde olduklarını anlamasını sağlayacak bazı ipuçlarından bahsederek, şunları söyledi:

"Olumlu bir ilişki hayatınıza değer katmalı, değeri azaltmamalı. Tatmin edici bir ilişkinin sizin için ne anlama geldiğini net bir şekilde belirleyin. Sınırlarınıza ve değerlerinize saygı duymayan kişileri ayıklayın."

Terapiste göre ahlaki değerlerden ödün vermek, en önemli uyarı işareti. Bu durum, ilişkideki saygıyı azaltırken tatminsizlik duygusunu da zamanla güçlendirebilir.

KIŞ İLİŞKİLERİNİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRENLER

Uzmanlar havaların soğumasıyla yaz sonu bir furya halinde başlayan yakın romantik ilişkilere "bağlanma" (cuffing) adını veriyor.



Bu durum, kışın yaklaştığı zamanlarda kurulan ilişkilerin bitmeye mahkum olduğu veya kesinlikle kötü bir deneyim yaşatacağı anlamına gelmese de uzmanlara göre dikkatli olmakta fayda var.



Uzun yıllardır çiftlerle çalışan akıl sağlığı danışmanı Alana Carvalho, bağlanma sezonunda kısa süreli bir kaçamağı daha anlamlı ilişkilerle karıştırmamak gerektiğini vurguladı.



Newsweek'e konuşan Carvalho, "Bazıları birlikte keyifli vakit geçirecek birini arar. İlla ki aşkı aradıklarını düşünmeyin" ifadelerini kullandı.



"Kronik olarak sadece bu mevsimde ilişkiye giren ve bu sürenin dışında ilişkilerini sürdürmeyen insanlara dikkat edin. Aynı şeyi tekrarlama ihtimalleri yüksek" diyen danışman, şöyle ekledi:



"Çoğu zaman, bu kişiyi ne yapıp edip değiştireceğimizi düşünerek kendimizi kandırırız. Oysa gerçekte insanlar hep aynı şekilde davranırlar."