Uzmanlardan kritik açıklama: Başbakan Saner ciddi risk altında!

Haber Kıbrıs-Özel

Gazeteci Aytuğ Türkkan’ın Covid-19’a yakalanması Başbakan Ersan Saner’in de birinci derece temaslısı olması nedeniyle ülke genelinde panik havası yaşanıyor.

Hatırlanacağı üzere Başbakan Ersan Saner bugün Aytuğ Türkkan’ın sunduğu programa konuk olmuştu.

Program boyunca gazeteci Türkkan’ın sürekli maske taktığı görülürken Başbakan Saner’in maskesiz programa katılması dikkatlerden kaçmadı.

Haber Kıbrıs bu durumun ne derece risk oluşturabileceğini uzmanlara sordu. Uzamanlar Covid-19’a yakalanan birinin maske takması halinde minimum düzeyde bulaştırıcılığı olduğunu ancak pozitif kişi ile kapalı ortamda 30 dakikadan fazla geçirmenin ciddi risk teşkil ettiğini aktardı.

Uzmanlar Başbakan Saner ile Aytuğ Türkkan’ın programının 46 dakika sürüdüğüne dikkat çekerek Saner’in maske takmamasından ötürü Covid-19’a yakalanma riskinin yüksek olduğunu kaydetti.

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05/05/2021 21:26