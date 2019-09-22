Uzmanlardan sanal oyunda 'klan ve chat' uyarısı

Çevrim içi oyunların gençleri pedagojik açıdan olumsuz etkilediğini ifade eden uzmanlar oyunlardaki chat grupları ve klan sistemiyle suistimale açık ve savunmasız bir ortam oluşması nedeniyle ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Çevrim içi (online) oyunlar, çocuk ve gençleri pedagojik açıdan olumsuz etkileyerek, bağımlılıklara neden oluyor.

Uzmanlar, aşırı şekilde oyun oynayan çocuk ve gençlerin duygusal hassasiyetlerini kaybettiklerini, bir süre sonra dürtüsel davranmaya ve şiddete eğilimli olmaya başladıklarını ifade ederek, oyunlarla oluşturulan chat grupları ve klan sistemiyle suistimale açık ve savunmasız bir ortam oluştuğuna yönelik ebeveynlere bazı uyarılarda bulundu.

22/09/2019 14:50