Uzun bir aradan sonra bugün taburcu sayısı vaka sayısından fazla

Hem semptomlu hasta oranı hem de pozitif hastaların iyileşme gün oranında ciddi bir düşüş yaşanıyor…

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12/04/2021

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Uzun bir aradan sonra bugün taburcu sayısı vaka sayısından fazla

Bahadır AYNA

Haber Kıbrıs’ın Sağlık Bakanlığı’na yakın kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre KKTC’de Covid-19 vakalarının iyileşme süreci 14 gün dolaylarından 12.75 güne geriledi.

Ülkemizde bugün uzun bir aradan sonra Covid-19 rakamlarında taburcu sayısı vaka sayısını geçti. KKTC’de bugün 35 pozitif vaka saptandı 37 kişi taburcu edildi.

Sağlık çalışanları 700 sınırına dayanan tedavi gören hasta sayısının önümüzdeki dönemde hızla aşağıya düşmesi beklentisi içerisinde.

Uzun bir süredir KKTC’de pozitif hastaların negatife dönme oran 14 gün ve üzeri iken bu sayısı bir haftada 12.75 güne geriledi.

12/04/2021 21:34
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TAGS: haberkibris, kktc covid-19, hasta iyileşme oranı, kıbrıs, koronavirüs,
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