Uzun: Deprem bize bir nasihat oldu

Ortaöğretim 2023-2024 eğitim öğretim yılı 19 Eylül Salı günü başlıyor. Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun, BRT’de yayınlanan “Eğitime Dair Her Şey” programında 2023-2024 eğitim yılının bir plan çerçevesinde başladığını vurguladı.

Bu yıl tüm okullarda haftada 2 gün öğleden sonra da eğitim verileceğine dikkat çeken Uzun “okullar haftada 2 gün saat 15.30’da bitecek. Bu sistemin yaratacağı sorunları kısa vadede çözeceğiz” dedi.

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Okullarımızda tam gün eğitim bakanımız ve hükümetimizin programında olan bir uygulamaydı. Bakanımız bu yönde irade koydu ve hepimiz hazırlandık. Haftada 2 günle başlıyoruz. Başta 41 saat olacaktı derslerimiz ama 39’a düştük. Tüm okullarımızda günde 2 saat öğleden sonra eğitime devam etmeyi deniyoruz bu yıl. Yani okullar haftada 2 gün saat 15.30’da bitecek. Bu sistem elbette bir takım sorunlar yaratacak ancak iyileştirmeler ile kısa sürede bu sorunları çözeceğiz. Okul kafeteryalarımız öğle arası yemek yönünde evrilmesini bekliyoruz.

“Okul sayımız yeterli değil”

Devlet okulları binasının yüzde 80’inden fazlasının 1974 öncesi yapıldığına dikkat çeken Uzun “Birçok yeni okullar yapıldı. 10’dan fazla hayırsever vatandaşlarımız tarafından yapılan okullar var. Ancak maalesef yine okul sayımız yeterli değil. Aileler ekonomik koşullardan dolayı çocuklarını özel okullardan alarak devlet okullarına gönderiyor. Biz bakanlık olarak doğru bir planlama yaparak depreme dayanıksız okullardaki öğrencileri farklı okullara veya konteyner sınıflara geçirdik.

Bizim hedefimiz kalıcı, sağlam dayanıklı binalar yapmaktır. Deprem Fonu’nda biriken paralardan eğitime aktarılan kaynakla okulların süratle tamiri devam ediyor. Deprem bize bir nasihat oldu. Bu sayede ihtiyacı olan tüm okullarımızı bakıma aldık.

Öte yandan ülkemizde yabancı uyruklu öğrencilerin sayılarının arttığına dikkat çeken Cengiz Uzun, “Bizim bu çocuklara Türkçe öğretmemiz gerek. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yabancı öğrenci uyruklu öğrencilerin dersleri yanında ekstra ders almalarına olanak sağlayarak Türkçe öğrenmelerini hızlandırmaya çalışıyoruz.