Uzun: Hükümet vergi vereni cezalandırıyor

Vergi Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun, hükümetin vergi politikalarını sert bir dille eleştirerek vergi verenlerin cezalandırıldığını söyledi.

Ediz Uzun, hükümetin uyguladığı vergi politikalarını adaletsiz bulduğunu belirtti. Uzun, ülkedeki kayıt dışılığın arttığını ve vergi kaçaklarının af ve siyasi müdahalelerle ödüllendirildiğini vurgulayarak, gelir vergisi oranlarının %40'a çıkarılmasının vergi yükünü artıracağı uyarısında bulundu.

Ediz Uzun'ın açıklaması şöyle:

Ülkedeki kayıt dışılığın her geçen gün arttığı, vergi kaçıranların aflar ve siyasi müdahalelerle ödüllendirildiği bir ortamda, gelir vergisi oranlarının %40 a çıkarılması, sadece bordro çalışanlar ile vergi beyanını düzenli sunan kurum ve şahıs işletmeleri bir kez daha ülkenin vergi yükünü çekeceği aşikârdır.

Mevcut vergi dilimlerinin ve oralarının günümüz koşullarında vergi adaletinin sağlanması temelinde ülke gerçeklerinden uzak olduğunu, yeniden düzenlenmesi gerektiğini en çok gören ve hatta uygulamak zorunda kalan bizleriz.

Ancak İlk bakışta çok alandan çok, az alandan az alınması noktasında adil gibi gözükse de bu enflasyonist ortamda en geç bir yıl içinde tüm bodro mahkumları %40 oranının içine gireceği gibi vergi kaçakları da artacaktır.

Hükümet edenlerin çarpık yapıyı bu şekilde düzelteceklerini sanmaları, tamamen öngörüsüzlük ve ülke gerçekleri ile sorunlarından ne kadar uzak olduklarını göstergesidir.

Bu düzenlemenin vergi kaçaklarını artıracağının kesin olan öngörümüz temelinde, şüphesiz vergi sistemini “resen vergi” uygulamasına daha da bağımlı hale getirecektir.

Çağdaş ülke gerçeklerinden uzak “Resen Vergi” uygulamasının siyasi ranta dönüştürüldüğünün en bariz şahitleri olan biz vergi çalışanları, dairemizin siyasi partilerin örgüt binaları gibi çalışmasına izin vermeyeceğiz.

Ne acıdır ki, asıl konuşulması gereken; özel sektör çalışanlarının alacağı asgari ücret tutarı ve asgari ücret beyan edip ülkenin bu çarpık vergi sistemi yapısından nemalanan ve servetine servet katan özel sektör baronlarıdır.

Hükümet edenler bu uygulamaları ile her zaman olduğu gibi, devlet çalışanları ile özel sektör çalışanlarını karşı karşıya getirecektir.

Çağdaş ülkelerde bu gibi düzenlemelere ilk tepki göstermesi gereken özel sektör patronları olurken, yasallaştırılmaya çalışılan % 40 vergi oranı düzenlemesine işadamlarının sessizliğini oldukça manidardır.

Biz vergi dairesi çalışanları olarak gerçekler ışığında önce vergi kaçaklarının önlenmesi, daireye sunulan beyanların gerçekleri göstermesi konusunda bir adım atılmadan bu düzenlemelerin ülke ekonomisini olduğundan daha kötü bir hale getireceğinden eminiz.

ülkemizdeki ekonomiye yön veren kurumlarda liyakat sorunun bariz bir şekilde aşikar olduğunu tüm toplum şahit olurken bizler vergi sen olarak işin mutfağında ve sorunların merkezinde olan üyelerimizle yapıcı öneriler sunmaya hazırız.