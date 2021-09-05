'Uzun Kovid' araştırmasının sonuçları açıklandı

'Uzun Kovid' geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları çalışmalarının sonuçlarını açıkladı. Söz konusu araştırma ile aşının bu alanda da faydalı olduğu kanıtlandı.Son dönemde ortaya çıkan varyantlar ile virüs yeniden tabiri caizse pek çok bölgede kabus yaşatıyor. Özellikle Delta varyantı nedeniyle pek çok ülkede vaka sayıları dramatik bir şekilde yükseliyor.

Ancak varyantlardan daha korkutucu bir koronavirüs çeşidi mevcut. Uzmanların 'Uzun Kovid' olarak adlandırdığı bu durum hastaların aylarca koronavirüsü atlatamamalarına neden oluyor.

'Uzun Kovid' geçiren yani koronavirüse yakalandıktan sonra uzun süre sağlığına kavuşamayan hastalarla ilgili araştırmalar yürüten bilim insanları, aşının 'Uzun Kovid' üzerindeki etkisini gözler önüne seren bir araştırmaya imza attı.

The Lancet Infectious Diseases journal'da yayınlanan araştırmaya göre, aşılı kişilerin 'Uzun Kovid'e yakalanma riski aşısızlara oranla 2 kat daha az.Başka bir deyişle aşı olanlar 'Uzun Kovid'e karşı şanslı bir konumda bulunurken, aşı olmayanlar 'koronavirüsün en kötü hali' olarak da anılan 'Uzun Kovid'e karşı en savunmasız grup içeresinde yer alıyor.

Araştırmaya imza atan ekip adına açıklamalarda bulunaun Dr. Claire Steves şu ifadeleri kullandı;

'Araştırmamızın çift aşı yaptırmanın hem virüse yakalanma hem de uzun süreli semptomlar geliştirme riskini önemli ölçüde azalttığını bulması iyi bir haber.'

İngiltere'deki 1.2 milyon yetişkinin verilerini inceleyen bilim insanları 'ikinci ve destekleyici aşılara öncelik verilmeli' çağrısında bulundu.

İŞTE UZUN KOVİD'İN NEDENİ

'Uzun Kovid'in neden meydana geldiği geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Zira uzmanlar 'uzun Kovid' ile Epstein-Barr virüsü arasında bir bağlantı keşfetti.

İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 'uzun Kovid' ile yeniden aktif hale gelen EBV (küresel nüfusun yaklaşık yüzde 90'ını enfekte ettiği düşünülen bir virüs) arasında güçlü bir ilişki buldu.

Araştırmaya imza atan bilim insanları koronavirüsün aktif olmayan veya 'gizli' virüsleri yeniden etkinleştirebileceğine inanıyor. Bu da bazı insanların neden koronavirüsü 18 ay boyunca atlatamadığını sorusuna cevap veriyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Peki 'uzun Kovid'in belirtileri neler? University College London'da görev alan bilim insanları 200'den fazla semptom tespit etmeyi başardı. Söz konusu araştırmaya göre, hafıza kaybı, halüsinasyonlar, titreme ve yorgunluk dahil olmak üzere uzun süreli Kovidin 10 organ sistemini kapsayan 200'den fazla semptomu var.

Lancet's E Clinical Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, 'Uzun Kovid' ile ilgili cilt soyulması ve sindirim sorunlarından kas spazmlarına, işitme kaybı ve kulak çınlamasına kadar toplam 203 farklı semptom belirlendi.

56 ülkeden yaklaşık 4 bin kişinin mercek altına alınması ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında yorgunluk ve beyin bulanıklığı ise en yaygın semptomlar olarak tanımladı.

Araştırmaya katılanların neredeyse yarısı (%45) hastalıkları nedeniyle çalışma programlarını azaltmak zorunda kaldıklarını, yaklaşık beşte biri ise (%22) hiç çalışamadığını bildirdi.

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05/09/2021 13:02