Uzun Kovid'den sonra şimdi de uzun grip

Koronavirüs pandemisinde insanların en çok dert yandığı uzun süreli Kovid'den sonra yeni bir araştırma, grip hastalığına yakalanan kişilerin de benzer şekilde uzun süreli semptomlar yaşayabileceğini ortaya çıkardı.

Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar , Kovid-19 ve grip teşhisi konan hastaların devam eden sağlık kayıtlarını incelediler. Her biri 100.000'den fazla kişiyi içeren her iki örnek grup, ilk enfeksiyondan yaklaşık üç ila altı ay sonra hala tedavi arayan hastaları içeriyordu.

KALICI SEMPTOMLAR: ANORMAL SOLUNUM, YORGUNLUK, BAŞ AĞRISI

Her iki hastalığın da kalıcı semptomları arasında anormal solunum, yorgunluk ve baş ağrıları vardı. Araştırmacılardan Profesör Paul Harrison, "Grip olduğunuzda her zaman umduğunuz veya beklediğiniz kadar çabuk daha iyi hissetmediğinizi biliyoruz" dedi.

Covid hastalarının uzun vadeli sorunlara sahip olma olasılığının daha yüksek olduğuna dair işaretler olsa da, iki grup arasındaki fark nispeten küçüktü. Griptekilerin yüzde 30'una kıyasla, Covid hastalarının yaklaşık yüzde 42'sinin üç ay sonra hala semptomlar yaşadığı bulundu.

FARKIN SEBEBİ KORKU MU?

Kovid hastaları arasındaki daha yüksek oranın, insanların hastalıkla ilgili daha fazla korku hissetmelerinden kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

PLOS Medicine dergisinde yayınlanan çalışmada her iki hastalık için de kalıcı semptomların şiddetini analiz edilmedi. Araştırmacılar Koronavirüse yakalanıp şekilde hastalananların uzun vadeli sorunları olabileceğine dair artan kanıtlar olduğunu kabul ettiler.

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29/09/2021 17:24