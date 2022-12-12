Uzun ömürlü insanlar araştırıldı

Anlık egzersizlerin birçok faydası var. Uzun ömürlü insanlar üzerinde yapılan araştırmalar ise şaşırttı. Peki hangi egzersizle ömür uzatır?

Tesadüfen yapılan aktivitelerin faydalarına çok şaşıracaksınız. Bunun bir nedeni de ani kalp hızlanmasına neden olması. İşte detaylar...

Hastalıklardan korunmak ve daha dinç bir vücuda sahip olmak için sağlıklı beslenmenin yanı sıra egzersiz yapmanın da ne kadar önemli olduğu biliniyor. Özellikle pandeminin etkilerinden sonra artan hareketsiz yaşam birçok hastalığın artmasına sebep oldu. Vatandaşlar hastalıklardan korunmak ve daha uzun yaşamak için ne yapmaları gerektiğini araştırıyorlar.

YENİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ŞAŞIRTICI

Şiddetli aktivitenin yararlarının yalnızca yapılandırılmış fiziksel aktivite ile elde edildiğine dair yaygın bir inanç vardır. Bunun için spor salonuna gitmek veya uzun süre koşmak gibi aktivitelerin gözle görülür sonuçlara ulaşmada en etkili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, yeni bir çalışmanın bulguları bu inancı sorgulamaktadır.

TESADÜFEN YAPILAN AKTİVİTELER DE YARARLI

Nature Medicine dergisinde yayınlanan yeni bulgular, 60 saniyeden uzun sürmeyen küçük tesadüfi aktivite nöbetlerinin sağlık süresine fayda sağlayabileceğini öne sürüyor. Doğal olarak, en yüksek kazançlar, gün boyunca çok sayıda aktivite yapan kişiler tarafından elde edilir. Bununla birlikte, bulgular, şiddetli aralıklı yaşam tarzı fiziksel aktivitesinin (VILPA) yaşam süresini uzatmak için yeterli fayda sağlayabileceğini göstermektedir.

HASTALIKTAN ÖLME RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Bilim adamları, her gün sadece üç ila dört 'bir dakikalık' VILPA nöbetlerinin tüm nedenlere bağlı ölümlerde yüzde 40'lık bir azalma ile ilişkili olduğunu keşfettiler. Ayrıca bu gruplar arasında kardiyovasküler hastalıktan ölme riskinde yüzde 49'luk bir azalma gözlemlediler. Günde maksimum 11 VILPA nöbeti, kardiyovasküler sağlık riskinde yüzde 65'lik bir azalma ve tüm nedenlere bağlı ölümlerde yüzde 49'luk bir azalma ile ilişkilendirildi.

VILPA ÇOĞU ZAMAN BİLİNÇSİZCE YAPILIYOR

VILPA, 10 saniye ile sekiz dakika arasında değişen aralıklarla egzersiz yapmayı içeren popüler bir egzersiz rejimi olan yüksek yoğunluklu aralıklı eğitimden (HIIT) çok farklı değildir. HIIT, kalori yakma, kilo verme, kas geliştirme ve kan basıncını ve kan şekerini düşürerek kardiyovasküler sağlığa fayda sağlama yeteneği ile tanınır. HITT ve VILPA arasındaki temel fark, çoğu kişinin ikincisini bilinçli bir fiziksel çaba göstermeden yapmasıdır.

BASİT HAREKETLER BİLE ETKİLİ

Merdiven çıkmak, otobüse yetişmek için koşmak veya bahçe işleri gibi yüksek enerjili işler yapmak, kalp atış hızında bir artışı tetikledikleri için VILPA türleri olarak kabul edilir. Son çalışma, bu tür fiziksel aktivitelerin insan vücudu üzerindeki faydalarını doğru bir şekilde ölçen ilk çalışmadır. Bu, düzenli olarak fiziksel aktivite yapan ve yüzde 89'u VILPA yapan 62.000 kişinin karşılaştırmalı bir analiziyle sağlandı.

VILPA yapanlar arasında, egzersiz nöbetlerinin yüzde 93'ü bir dakikaya kadar sürdü ve her nöbet ortalama 45 saniye sürdü. Çoğu katılımcı, her gün yaklaşık sekiz adet 60 saniyelik VILPA yaptı ve günde toplam altı dakika sürdü. Yaşam Tarzı ve Nüfus Sağlığı Profesörü olan baş yazar Emmanuel Stamatakis, VILPA'nın faydalarının HIIT ile görülenlerle karşılaştırılabilir olduğunu söyledi.

BİRKAÇ UFAK HAREKET FAYDA SAĞLAYABİLİR

Profesör şunları ekledi: "Çalışmamız, yüksek yoğunluklu interval antrenmanına (HIIT) benzer faydaların, günlük yaşamın bir parçası olarak yapılan tesadüfi aktivitenin yoğunluğu aracılığıyla olabileceğini gösteriyor ve ne kadar çoksa o kadar iyi. Günde toplam üç ila dört dakika süren birkaç çok kısa nöbet uzun bir yol kat edebilir ve kalp atış hızınızı bir dakika kadar yükseltmek için ince ayar yapılabilecek günlük aktiviteler olabilir.

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12/12/2022 19:54