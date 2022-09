Uzun saçları sağlıklı tutmanın yolları

Uzun saçlarınız varsa, ona doğru şekilde baktığınızdan emin olmanız gerekir. Kısa saç stillerinden farklı bir bakım gerektirir. Ancak birçok insan uzun saçların farklı bakıma ihtiyacı olduğunu bilmez, bu da kısa saçla aynı şekilde bakım yaptıkları anlamına gelir. Bu, saçınızda ciddi kalıcı hasarlara neden olabilir. Uzun saçlarınızın sağlığını koruduğunuzdan emin olmak istiyorsanız, bu ipuçlarını dikkate aldığınızdan emin olun.

DOĞRU FIRÇAYI KULLANIN

Uzun saçlarınız varsa, muhtemelen kısa saçlı arkadaşlarınızla aynı tip fırçayı kullanamayacaksınız. İnce kıllara sahip fırçalar veya taraklar, çok fazla sürtünmeye neden olabileceği ve tek tek saç tellerini çekebileceği için saçınıza zarar verebilir.

Özellikle saçlarınız ıslakken bu tip fırçaları kullanmamalısınız çünkü ıslak saçın zarar görmesi daha kolaydır.

Bunun yerine geniş dişli bir tarak tercih edin.

DÜZENLİ OLARAK NEMLENDİRİN

Derin nemlendirici tedaviler, uzun saçlarınız olduğunda gerçekten yardımcı olabilir. Özellikle uzun saçlarınızı ısıyla şekillendirici ürünlerle şekillendirmek için daha fazla zaman ayırırsanız, uzun saçlar daha sık kurur ve ısı hasarına yol açar.

Bu nedenle, duşta saç maskesi, yağ tedavisi veya saç köklerine nem uygulayan başka bir şey olsun, düzenli olarak nemlendirici ürünler kullandığınızdan emin olmanız gerekir.

AT KUYRUĞU TOKASINA DİKKAT!

At kuyruğu sahipleri aynı değildir. Uzun saçlarınız olduğunda, özellikle at kuyruğunu çıkarma zamanı geldiğinde, bir at kuyruğu tutucusu saçınıza çok yakın tutarsa ​​zarar verebilir. At kuyruğu sahipleri doğal olarak bir miktar hasara neden olur, ancak bu tutuculardan ciddi hasar almak için kendinizi istifa etmenize gerek yoktur. Bunun yerine, plastik bir bobin tipi gevrek düşünün. Bu saç bantları kökünden çekmez, bunun yerine saçınızı daha etkili bir şekilde toplamanıza ve hasarı önlemenize olanak tanır.

HAVLUYLA KURUTMAYIN

Bazı insanlar saçlarını havluyla kurutmaktan kurtulabilir. Bununla birlikte, bir havlu, özellikle pamuklu bir havlu, saçınızı sardığınızda hasara neden olabilir ve bu da kabarmaya önemli ölçüde katkıda bulunabilir - her yerde uzun saçlı insanların derdi. Bunun yerine, saçınızı gereksiz yere ovalamadan nemi alan bir saç sargısı veya eski bir tişört kullanın.

Saten ürünler özellikle bunun için kullanışlıdır ve birçok kişi saten bir yastık kılıfının bir gecede saç sağlığını koruyabileceğini düşünmektedir.

SIK SIK KESTİRİN

Uzun saç söz konusu olduğunda bölünmüş uçlar çok önemlidir. Saçınızı belirli bir uzunluktan daha uzun süre uzatamıyorsanız, aslında biraz mantık dışı bir şey yapmanız gerekebilir: saçınızı birkaç ayda bir kesin.

Bölünmüş uçlar aslında saçınızın büyümesinin durmasına neden olabilir ve saçınızın daha ince ve mat görünmesine kesinlikle katkıda bulunur.

DOĞRU ŞAMPUANLAYIN

Özellikle saçlarınız uzunsa her gün şampuanlamamalısınız. Bunun yerine, saçınızı her üç günde bir şampuanladığınız bir program deneyin.

Her gün egzersiz yapıyorsanız veya diğer yorucu aktiviteleriniz varsa ve her gün duş almanız gerekiyorsa, şampuanı atlayın ve sadece durulayın. Ek olarak, çoğunlukla saç derinizi şampuanlamaya devam edin.

Uçlarınız kafa derisinden daha kuru olma eğilimindedir, bu da şampuanın onları kurutma olasılığı daha yüksektir ve genellikle zaten uçlarınızda ürün biriktirmezsiniz.

