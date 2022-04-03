Uzun süre aç kalmanın 8 etkileyici faydası

Birçoğumuz özellikle kilo verme planında aç olmaktan korkarız ve açlığın hızla düzeltilmesi gereken olumsuz bir duygu olduğuna programlanmışızdır. Oruç tutmanın, öğünler arası uzun açlık sürelerinin sizi daha sağlıklı hale getirebileceğine dair veriler var. İşte aç kalmanın faydaları...

Birçoğumuz özellikle kilo verme planında aç olmaktan korkarız ve açlığın hızla düzeltilmesi gereken olumsuz bir duygu olduğuna programlanmışızdır. Ancak öğünler arasında kendinizi acıktırmanın sizi daha sağlıklı hale getirebileceğini ve hatta kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz?

ENERJİNİZİ YÜKSELTİR

Düşünülenin aksine doğru bir beslenme planıyla uzun açlık süreleri normalden çok daha enerjik olmanızı sağlayabilir.

Toksinlerle dolu beslenme vücudunuzdaki serbest radikal ve inflomasyon oranını artırır. Sağlıklı bir beslenme planıyla desteklenmiş uzatılmış açlık süreleri enerjinizi yükseltir.

Avcı-toplayıcı atalarımız için hayatın nasıl bir şey olduğunu hayal ederseniz, vücut onları uyuşuk, huysuz yapar ve düşünemez hale getirse bugünlere gelemeyebilirdik.

HORMONLAR DEVREYE GİRER

Açlık, yenilenmeye yardımcı olan ve genç görünmenizi ve hissetmenizi sağlayan büyüme hormonunu artırır.

İnsan büyüme hormonu, hipofiz bezinde doğal olarak üretilir ve hücre yenilenmesi, büyümesi ve beyin ve çeşitli hayati organlar dahil olmak üzere sağlıklı insan dokusunun korunmasında hayati bir rol oynar. Aynı zamanda vücut yağını azaltır ve hücresel yenilenmeyi uyardığı için kırışıklıkların oluşmasını engeller!

Acıktığımızda ghrelin adı verilen bir hormonun seviyeleri yükselir ve bu açlık hissini uyararak bizi yiyecek aramaya iter. Bu nedenle genellikle 'açlık hormonu' olarak adlandırılır.

Ghrelin stresle baş edebilmeniz için gerekli enerjiyi devreye sokar ve sizi harekete geçirecek itici güç olur.

BAĞIRSAKLARINIZA İYİ GELİR

Öğünler arasında midenizin guruldadığını hissettiğinizde, bu, göç eden motor kompleksinizin, bakterileri ait oldukları kalın bağırsağınıza doğru aşağı doğru süpürmesine yardımcı olmak için ince bağırsağınıza peristaltik dalgalar gönderdiğinin bir işaretidir.

Ne yediğinize ve ne kadar yediğinize bağlı olarak yemeğin mideyi terk etmesi birkaç saat ve ardından tamamen sindirim sisteminden geçmesi birkaç saat sürer. Kişiden kişiye değişir ama 24-48 saat arası tamamen normaldir. Bu nedenle, gün boyunca birkaç saatte bir yemek yerseniz, tek mola gece boyunca birkaç saattir, bağırsaklarınız sürekli bir sindirim durumundadır.

Uzun açlık süreleri, bağırsak sisteminizin dinlenmesini sağlayabilir.

Bu, bağırsak astarının onarımı, iltihap önleyici eylemler ve bağırsak mikrobiyotası için faydalı olduğu düşünülen değişiklikler dahil olmak üzere bağırsakta önemli süreçlerin gerçekleşmesine izin verir.

YEDİKLERİNİZDEN DAHA ÇOK TAT ALIRSINIZ

Aç kalmanın faydalarından biri de daha güçlü lezzetler hissedebilme hazzıdır.

Gerçekten aç olduğunuzda yemek daha lezzetli olur ve onu daha çok takdir etmeye meyilli olursunuz. Aşırı açsanız, yavaşlamak ve tadını çıkarmak için zaman ayırmanın zor olabileceği doğrudur, ancak doğru açlık seviyesiyle dengeyi doğru elde edersiniz.

İNSÜLİN DUYARLILIĞINA İYİ GELİR

Yemekten önce açlık, kan şekeri düzenlemesini ve kilo düzenlemesine yardımcı olan insülin duyarlılığını iyileştirir. Birçoğumuz aç olmadığımızda yemek yeriz çünkü lezzetli hazır yiyecekler her yerde bulunur.

İnsülin bir yağ depolama hormonudur, yani kronik olarak yükseldiğinde (ki bu, çok fazla yüksek karbonhidratlı ve yüksek şekerli yiyeceklerde ve ayrıca çok sık yemekte olan şeydir), daha fazla yağ depolamaya programlanırsınız. Yüksek kan şekeri, insülindeki ani yükselmeleri tetikler ve tip 2 diyabet, kilo alma ve metabolik sendrom riski de dahil olmak üzere kişinin genel sağlığı üzerinde zararlı etkileri vardır.

Araştırmalar, yemeklerden önce orta derecede aç olan bireylerin, yemeği tükettikten sonra özellikle aç olmayan bireylere göre daha düşük kan şekeri seviyelerine sahip olma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Şeker hastalığı olanların doktoruna danışması önemlidir.

AÇLIK TOKLUK HİSSİNİ ANLAMANIZI KOLAYLAŞTIRIR

Açlıktan yemek yediğinizde, yemeyi ne zaman bırakmanız gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Aç değilken yemek yerseniz, ne zaman duracağınızı nasıl bilebilirsiniz? Vücudunuzla uyum içinde değilseniz, her şey biraz tahmin oyunu haline gelir ve doymak yerine doyduğunuzda yemeyi bırakarak aşırı yeme olasılığınız çok daha yüksektir.

Yemek yerken bunun farkına varmaya başlayın. Düzgün aç olduğunuzda, dikkatli bir şekilde yeme alıştırması yapın, her lokmanın tadını çıkarın ve açlığın azaldığı ve doygunluğun ne zaman başladığına dikkat edin.

DUYGUSAL AÇLIĞA DİKKAT

Üzgün ​​olduğunuzda, canınız sıkıldığında veya rahatlamak için yemek yemeye meyilliyseniz, yiyecekleri enerji ve beslenme için değil, uyuşturmak için kullandığınız için açlık ipuçlarınız konusunda kafanız karışabilir.

Bu kişiler, düzensiz yeme alışkanlıkları ve/veya aşırı yeme eğilimleri nedeniyle genellikle normal aralıklarla aç olmazlar.

Açlık sinyali ile ilgili sorunlar olabilir, çünkü ghrelin ve leptin (grelin ile birlikte çalışan ve doyduğunuzu size söyleyen hormon) seviyeleri düşmüş olabilir.

Duygusal açlıkla mücadele ediyorsanız, uzman desteği alarak bu konuyu kolayca kontrol altına alabilirsiniz.

Bu habere tepkiniz:



03/04/2022 11:05