Uzun süreli parasetamol kullanımı kalp krizi riskini artırıyor

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, düzenli olarak parasetamol kullanmanın kan basıncını yükselterek kalp krizi ve felç riskini artırdığı belirlendi.

Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, ilacın uzun süreli kullanımının “yeni keşfedilen bir riski” tetiklediğini vurguladı.

Yapılan araştırmalarda, yüksek tansiyon hastası 110 kişiden iki hafta boyunca günde dört kez parasetamol kullanmaları istendi. Daha sonra ise aynı katılımcılar iki hafta boyunca plasebo haplar kullanmaya devam etti.

YÜZDE 20 ORANINDA ARTIRIYOR

Ortaya çıkan sonuçlara göre, ortalama olarak, parasetamol alan kullanıcıların kan basıncının plaseboya kıyasla 4,7 mmHg arttığı belirlendi. Bazı katılımcılarda ise bu oran 40’lara kadar çıktı…

Uzmanlar, ortalama artışın kalp hastalığı veya felç riskini yaklaşık yüzde 20 oranında artırabileceğini vurguladı.

Yapılan araştırmalar sonucu, uzmanlar ilk kez, zaten kan basıncını yükselttiği bilinen ibuprofen ile tarihsel olarak güvenilir bir alternatif kabul edilen parasetamolun benzer etkilere sahip olduğunu ortaya çıkardı.

‘KULLANIMI GÖZDEN GEÇİRİLSİN’

NHS Lothian’da klinik farmakoloji ve nefroloji danışmanı olan baş araştırmacı Dr Iain MacIntyre konuyla ilgili yaptığı açıklamada, parasatemol kullanımının etkileriyle ilgili olarak “Uzun vadede, genellikle kronik ağrı için düzenli olarak alan insanlar için yeni keşfedilen risk.” ifadelerinde bulundu.

İngiltere’de her on kişiden birinin kronik ağrı için düzenli parasetamol kullandığı ve her üç kişiden birinin yüksek tansiyonu olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar, bulgularının, özellikle yüksek tansiyonu olan veya belirli kalp hastalığı veya felç riski taşıyan hastalar için parasetamol kullanımının gözden geçirilmesine yol açması gerektiğini söyledi.

‘KADEMELİ DOZ ARTIRIMI ÖNEMLİ’

Çalışmanın baş araştırmacılarından biri olan Edinburgh Üniversitesi’nde Terapötik ve Klinik Farmakoloji profesörü David Webb, “Doktorların, hastaları için düşük dozda parasetamol ile başlamalarını ve dozu kademeli olarak artırmalarını öneriyoruz.” dedi.

Webb, sözlerine, “Hastalarımızın bazılarında görülen önemli kan basıncı artışları göz önüne alındığında, sağlık yetkililerinin, kronik ağrı için parasetamole yeni başlayan yüksek tansiyonlu kişilerde kan basıncını daha yakından takip etmeleri yararlı olabilir.” ifadeleriyle devam etti.

Çalışmayı finanse eden İngiliz Kalp Vakfı’nın tıbbi direktörü Profesör Sir Nilesh Samani ise “Bu araştırma, parasetamolün düzenli kullanımının zaten kalp krizi ve felç riski yüksek olan hipertansiyonlu kişilerde kan basıncını ne kadar hızlı artırabileceğini gösteriyor.” dedi.

08/02/2022 11:08