Uzun zamandır beklenen İsias Otel için bilirkişi raporu yayınlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35’i Kıbrıslı Türk kafilesine mensup toplamda 65 kişiye mezar olan Adıyaman’daki İsias Otel ile ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, 2016 yılında binaya ruhsatsız bir kat eklendiği, söz konusu kaçak katın Türkiye’de 2018 yılında yürürlüğe giren ve “imar affı” olarak bilinen yasal düzenlemeden faydalandığının tespit edildiği aktarıldı.

Yine raporda, otel binasının zemin etüt raporunun bulunmadığı ve beton kalitesinin bariz şekilde düşük olduğu, çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumunun kullanıldığının tespit edildiği ifade ediliyor.

Anka Haber Ajansı’ndan Tamer Arda Erşin’in ulaştığı Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, otelin bir katının “kaçak” olduğuna dikkat çekildi.

Otelin bir katı ile ilgili “Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden yapıya 2016 tarihinde ruhsatsız bir kat eklendiği ve toplam kat sayısının dokuzdan ona çıktığı anlaşılmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

“Ruhsatsız” katın, 2018 tarihinde yürürlüğe giren “imar affı” olarak bilinen yasal düzenlemeden faydalandığının belirtildiği raporda, “Eklenen bu katın 410 metrekare olduğu ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesi doğrultusunda 11 Ekim 2018 düzenleme tarihli yapı kayıt belgesi hazırlandığı görülmüştür” denildi.

Raporda, otelin beton yapısına ilişkin tespitlere de yer verildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından hazırlanan ön inceleme raporundaki bulguların aktarıldığı raporda, şu değerlendirmeler yapıldı:

“16.02.2023 tarihli Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, beton kalitesinin bariz bir şekilde düşük olduğu, ayrıca çakıl ve kum olarak dere çakılı ve kumu kullanıldığı tespit edilmiştir. Kullanılan bu malzemelerin tane dağılımının iyi olmadığı tespit edilmiştir. Etriye kancalarının 135 derece bükülmediği ve bazı birleşim bölgelerinde soğuk derzin olduğu kanaati olduğu belirtilmiştir.”

Raporda, binanın projesine uygun yapılmadığına ilişkin de “Mimari proje bilgileri ruhsat bilgileri uymamaktadır” denilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

“Dosyada yapıya ait olan mimari ve statik proje incelendiğinde yapının bodrum, zemin artı asma 11 normal kat olmak üzere toplam 13 kat olduğu tespit edilmiştir. Bu bakımdan proje bilgileri ile ruhsat bilgileri uyuşmamaktadır. Projelerin toplam 13 kat olarak hazırlandığı fakat ruhsatın 9 kat olarak verildiği kanaatine varılmıştır.”

Raporda, binanın zemin raporu, statik hesap raporu ve statik projesinin bulunmadığına dikkat çekilerek, “Rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı ve boyut uyumsuzluğu ve donatı detaylandırması yetersizliği var. Malzeme kalitesi yetersiz” denildi.

Raporda, binanın yıkılmasına ilişkin sorumluluklara da yer verilerek, binanın sahibi Ahmet Bozkurt, statik proje mesulü Erdem Yıldız, Adıyaman Belediyesi’nde o dönemki yapı kontrol birimi ve yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişi “asli kusurlu” bulundu.