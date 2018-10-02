V.Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması gerçekleştirildi

V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması’nın KKTC ayağı Kıbrıs –Balkanlar- Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı (KIBATEK), Turnalar Dergisi ve Kıbrıs Türk Edebiyatı Ve Edebiyatçıları Derneği (KITED) ortak organizasyonu ile gerçekleştirildi.

KIBATEK’ten yapılan açıklamaya göre, jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu “Mavi Gölge” rumuzuyla yarışan Tüge Dağaşan, “Öncesiz” isimli öyküsüyle birinciliği elde etti. Tüge Dağaşan, Ankara’da yapılacak olan uluslararası yarışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsilen yarışacaktır.

“Peron” rumuzuyla yarışan Burcu Müniroğlu Karagöz “Bir Avuç Toprak” öyküsüyle ikincilik ödülünü; “İpek” rumuzuyla yarışan Candaş Yolga, “Kışın Sıcaklığı” öyküsüyle üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

Yarışmanın jüri üyeliklerini, Prof. Dr. Oğuz Karakartal, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Ergişi, Zeynep Yenen, Mehmet Kansu ve Orkun Bozkurt yaptı.

(tak)