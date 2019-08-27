Vacuum 65 Body artık Kıbrıs'ta

Güzellik sektörünün teknolojik açıdan geldiği son nokta, zayıflama ve sıkılaşma konusunun en başarılı çözümü Vacuum 65 Body Kıbrıs'ta ilk ve tek Fit Fab Diet Clinic'de uygulamalara başladı.

Bölgesel incelme, cilt sıkılaştırma , selülit tedavisi , cilt bakımı basen, karın, diz içi ve bacaklardaki lokalize yağlanmalara yönelik olarak kullanılabilen Vacuum 65 body, dünyada doğal zayıflamak ve incelmek için en çok tercih edilen ürün olmayı başardı.

45 dakikada en az 6.5cm inceleme garantisi veren cihaz tek seans Vacuum 65 Body gözle görülür etki sağlıyor.