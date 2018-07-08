Vadili - Paşaköy yolunda kaza

Vadili – Paşaköy anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Mehmet Diker hafif yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre, Mağusa'da sakin Mehmet Diker, bu sabah 03.55 sıralarında kullandığı JN 810 plakalı kapalı van aracın direksiyon hakimiyetini kaybedierek tarlaya uçtu. Tarla içerisinde takla atarak yan yatan araçtan hafif yaralı olarak kurtulan Diker, Mağusa Devlet Hastanesi’nin Acil Servisi’nde tedavi gördü. Öte yandan polis, van araçta yaklaşık 15,000 TL maddi hasarın meydana geldiğini bildirdi.