Vadili Avcılık Atıcılık Birliği, Varanoğulları'nı Andı
Vadili Avcılık Atıcılık Birliği tarafından, Merhum Kudret Varanoğulları Anısına Atış Turnuvası düzenlendi.
21/10/2019
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Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen anı turnuvası 5 kategoride yapıldı.
Özellikle gençlerin spora yönelerek kötü alışkanlıklarda uzaklaşması temennisi ile tamamlanan yarışmada dereceye giren sporculara kupaları verildi.
Yıldızlar
1- Özgün Çağakan 2- Mustafa Yapici 3- Hüseyin Genç
Gençler
1- Yaşar Özgüvenel 2- Hasan Sunisioğlu 3- Yilmaz Vaiz
Atıcı
1- Ahmet Tatlises 2- Ada Tüzel (YILDIZ) 3- Ahmet Babutsali(YILDIZ)
Avcı
1- Kadir Çakir 2- Ziya Tüzel 3- Ömer Tözüner
Veteran
1- İsmet Pire 2- Hüseyin Genç 3- Tahir Topal