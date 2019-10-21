ad

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği, Varanoğulları'nı Andı

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği tarafından, Merhum Kudret Varanoğulları Anısına Atış Turnuvası düzenlendi.

ads
21/10/2019

ads
Vadili Avcılık Atıcılık Birliği, Varanoğulları'nı Andı

Vadili Avcılık Atıcılık Birliği Mustafa Ağa Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen anı turnuvası 5 kategoride yapıldı. 

Özellikle gençlerin spora yönelerek kötü alışkanlıklarda uzaklaşması temennisi ile tamamlanan yarışmada dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Yıldızlar
1- Özgün Çağakan 2- Mustafa Yapici 3- Hüseyin Genç

Gençler
1- Yaşar Özgüvenel 2- Hasan Sunisioğlu 3- Yilmaz Vaiz

Atıcı
1- Ahmet Tatlises 2- Ada Tüzel (YILDIZ) 3- Ahmet Babutsali(YILDIZ)

Avcı
1- Kadir Çakir 2- Ziya Tüzel 3- Ömer Tözüner
Veteran
1- İsmet Pire 2- Hüseyin Genç 3- Tahir Topal

21/10/2019 09:45
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.