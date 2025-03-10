Vadili Süt Toplama Merkezi çarşamba günü süt alımına başlayacak

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10/03/2025

Vadili Süt Toplama Merkezi çarşamba günü süt alımına başlayacak

 Vadili Süt Toplama Merkezi, 12 Mart Çarşamba günü koyun ve keçi sütü alımına başlayacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 08.00 - 11.00 saatleri arasında gerekli kontrolleri yapılan sütlerin merkezde görevli personel tarafından teslim alınacağı belirtildi.

Açıklamada, soğutucu buzluğu olmayan ve açık süt olarak kuruma süt veren koyun ve keçi sütü üreticilerinin sütlerini merkeze getirerek soğutulmuş süt olarak teslim edebileceği kaydedildi.

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TAGS:  Vadili Süt Toplama Merkezi, koyun, keçi sütü alımı
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