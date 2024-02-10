Vadili ve Pamuklu’da yangın

Vadili köyünde Ağıllar bölgesinde dün 20.00 sıralarında bir şahsa ait ağılın yanında park halinde bulunan traktörde, henüz nedeni tespit edilemeyen yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; çıkan yangın sonucu, bahse konu traktörün kabini, motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamlarıyla arkasında takılı yem makinesinin kontrol paneli yanarak zarar gördü.

Öte yandan, Pamuklu’da dün 11.30 sıralarında Korman Ltd’e ait prefabrik işçi yatı evinde, muhtemelen klima iç ünitesinin elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü; çıkan yangın sonucu, 2 şilte, 3 plastik sandalye, klima iç ünitesi ve binanın elektrik tesisatı tamamen yanarken, çıkan ısı ve dumandan dolayı evin tüm duvarları islendi.