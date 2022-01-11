Vadili: Bu deprem tsunamiye neden olmaz

Haber Kıbrıs-Özel

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili, bugün sabah saatlerinde Kıbrıs’ta meydana gelen depremle ilgili Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Oğuz Vadili, Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin saat 03:07’de adanın batısında 36 metre derinlikte ve 6.2 şiddetinde meydana geldiğini söyledi.

Vadili, depremin dalma batma zonu olarak güneyden kuzeye oğru Avrasya-Afrika plakasında meydana geldiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Dalma batma zonu depremlerin 6 şiddetinde hissedildiğine dikkat çeken Vadili, son yüz yılda coğrafyamızda 7 adet depremin tespit edildiğini vurguladı.

Vadili, 1222 yılında Baf açıklarında 7.4 ve 1300 yılında Girit açıklarında 8.4 şiddetinde deprem olduğunu vurguladı.

Girit depreminde adaya 3 metre yüksekliğinde dalga geldiğine dikkat çeken Vadili, Baf depreminde de adayı 2 buçuk metre dalgaların vurduğunu ve Baf Kalesi’nin hasar gördüğünü kaydetti.

Depremden dolayı adada en fazla 3 metre dalga oluşabileceğine işaret eden Vadili, kıyıda ve deniz içinde yapılan yapılarda bu durumun göz önünde bulundurulmasına vurgu yaptı.

Depremin ada genelinde tsunami yaratacak bir deprem olmadığını aktaran Vadili, kayıtlar ve simülasyonlardan ada kıyılarına tsunami ulaşması için depremin 7 ve üzeri olması gerektiğini ya da karaya çok yakın ve yüzeysel olması gerektiğini belirtti.

Depremin bölgeye ve yapı tiplerine göre ada genelinde farklı hissedildiğini de anlatan Vadili, yüksek binalarda, dere yatakları ve su seviyesinin yüzeye yakın olduğu yerlerde depremin daha şiddetli hissedildiğini kaydetti.

Depremlerin ardından artçı depremlerin meydana geldiğine dikkat çeken Vadili, ilk 48 saatte depremin daha yoğun olduğunu ve giderek şiddetinin ve aralığının azaldığını vurguladı. Sabahki depremin ardından 3.1 büyüklüğünde bir artçı depremin kayıtlara geçtiğini vurguladı.

Vadili, artçı depremlerin daha önce meydana gelen depremden daha yüksek olmadığını ancak depremin şiddetine yakın olabileceğini dile getirdi.

Vadili ayrıca yaşanan depremin büyüklüğüne bakıldığında ise hasar tespiti olacağını düşünmediğini aktardı.

Depremde hasarların önüne geçilmesi için için zemin etüdü yapılması gerektiğini anlatan Vadili, depreme dayanıklılığı artırmak için zemin etüdü zorunluluğu getirdiklerini ifade etti.

Vadili, statik projelerin deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını ve yeni yapılarda sorun olmadığını vurguladı.

Hazırlanan projelerin tam olarak hayata geçmesiyle ilgili yapı denetiminin uygulanması gerektiğine dikkat çeken Vadili, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde belirli bir ölçüde yapı denetimi olduğunu ancak ülke geneline yayılması için yasal bir mevzuat yapılması gerektiğini vurguladı.

Vadili, ayrıca imar planlarının da depreme dayanıklı binaların yapılması için bir zemin hazırladığına dikkat çekti.

Vadili, zemin etüdü ve yapı denetimi yanında deprem durumunda mal ve can kayıplarına müdahale konusunda ekipman, personel ve organizenin de yeterli düzeyde olması gerektiğini savundu.

Depremin bu coğrafyanın kaderi olduğunu ve depremlerin olmaya devam edeceğini anlatan Vadili, depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

Ülkenin seçime girdiğini ve siyasilerin vaatlerde bulunduğunu aktaran Vadili, yapı denetimi yasası çıkaracağını söyleyen bir parti görmediğini sözlerine ekledi.









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11/01/2022 11:20