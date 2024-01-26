Vadili’de ev yangını

Vadili köyünde Mevlana Sokak’taki bir evde dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangın, evin mutfak ve malzeme odası içerisinde çalışır durumda unutulan elektrik sobasının koltukları ısıtarak, tutuşturması sonucu meydana geldi.

Yangın sonucunda, 2 adet koltuk, 6 adet profil demir, 9 adet oluklu saç, kapı ile pencereler, muhtelif sayıda beyaz eşya, mutfak dolabı, mutfak eşyası ve elektronik el aletleri yandı.

Soruşturma devam ediyor.