Vadili’de Seçimin Galibi Adahan
24/06/2018
Vadili Belediye Başkanlığı’na UBP adayı Mehmet Adahan yeniden seçildi. Adahan, oyların yüzde 29,74’ünü alarak koltuğunu korudu.
YSK’nın sitesinde yayımlanan 7 sandığın tamamının sonuçlar şöyle:
Vadili Belediyesi:
Toplam Sandık Sayısı: 7
Açılan Sandık Sayısı: 7
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 1995
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 1679
Seçime Katılma Oranı: %49,63
Geçerli Oy Sayısı: 1567
Geçersiz Oy Oranı: 112
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %
UBP Mehmet Adahan (UBP) 466 29,74
DP Seyami Şimşek (DP) 112 7,15
HP Erhan Mustafa Kaya (HP) 145 9,25
BAĞ32 Eriş Çoban (BAĞ32) 77 4,91
BAĞ34 Ahmet Yazgı (BAĞ34) 31 1,98
BAĞ35 Kürşat Özer (BAĞ35) 365 23,29
BAĞ33 Mehmet Zengin (BAĞ33) 371 23,68