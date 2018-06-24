HABER KIBRIS

Vadili’de Seçimin Galibi Adahan

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24/06/2018

Vadili’de Seçimin Galibi Adahan
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Vadili Belediye Başkanlığı’na UBP adayı Mehmet Adahan yeniden seçildi. Adahan, oyların yüzde 29,74’ünü alarak koltuğunu korudu.

YSK’nın sitesinde yayımlanan 7 sandığın tamamının sonuçlar şöyle:

Vadili Belediyesi:            

Toplam Sandık Sayısı:    7                            

Açılan Sandık Sayısı:       7                            

Kayıtlı Seçmen Sayısı:    1995                     

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:        1679                     

Seçime Katılma Oranı:   %49,63                

Geçerli Oy Sayısı:             1567                     

Geçersiz Oy Oranı:          112                       

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI                                             

Adayın Partisi    Aday Adı             Oy Toplamı         %

UBP       Mehmet Adahan (UBP)               466         29,74

DP          Seyami Şimşek (DP)       112         7,15

HP          Erhan Mustafa Kaya (HP)            145         9,25

BAĞ32  Eriş Çoban (BAĞ32)        77           4,91

BAĞ34  Ahmet Yazgı (BAĞ34)    31           1,98

BAĞ35  Kürşat Özer (BAĞ35)     365         23,29

BAĞ33  Mehmet Zengin (BAĞ33)            371         23,68

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TAGS: Mehmet adahan, haber, kktc
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